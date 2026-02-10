Lewis Hamilton et Kim Kardashian au Super Bowl : Les révélétations de deux expertes sur le couple !

Alors que la saison de Formule 1 reprend d'ici quelques semaines maintenant, Lewis Hamilton ne fait actuellement pas parler de lui pour ses performances sportives. En effet, depuis quelques jours, le pilote Ferrari agite la rubrique people concernant son histoire d'amour naissante avec Kim Kardashian. Les deux stars étaient d'ailleurs ensemble lors du Super Bowl. Une histoire qui régale en tout cas la presse britannique, qui a fait appel à des expertes pour y voir plus car entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian.
Une fois n'est pas coutume, la vie amoureuse de Lewis Hamilton agite la presse people. Alors que le pilote Ferrari aurait eu des histoires avec Nicole Scherzinger, Shakira, Rihanna, Nicki Minaj, Gigi Hadid, Kendall Jenner ou encore Rita Ora, voilà qu'il serait désormais en couple... avec Kim Kardashian. Il y a quelques jours maintenant, les deux célébrités sont apparues ensemble et on a ensuite parlé de la naissance d'un potentiel couple. Et voilà que dernièrement, ça s'est quelque peu confirmé alors que Lewis Hamilton et Kim Kardashian étaient côte à côte lors du Super Bowl.
« Ma mère est très impatiente à l’idée de te voir »
Comme chaque année, de nombreuses vedettes assistent au Super Bowl, mais cette année, les caméras étaient braquées sur le couple Lewis Hamilton-Kim Kardashian. Alors qu'on a pu les voir discuter, on s'est bien évidemment demandé ce qu'ils ont pu se dire. Le Daily Mail a fait appel à une spécialiste en lecture labiale, Nicola Hickling, pour savoir que le Britannique aurait dit : « Non, je n’emmène pas n’importe quelle fille chez ma mère, mais tu vas la rencontrer un jour, elle est très impatiente à l’idée de te voir ».
« Kim ajoute au flirt un bout de langue sur le côté de sa bouche »
De même, le média britannique a sollicité une experte en langage corporel pour analyser le comportement de Kim Kardashian face à Lewis Hamilton. « D’abord, il y a la posture qui capte une attention totale entre eux. Kim se penche en arrière pour observer Lewis visuellement pendant qu’il parle et ce mouvement flatteur provoque chez lui un «ronronnement», visible dans la façon dont ses traits s’adoucissent et il parle avec un sourire de plaisir. Kim ajoute au flirt un bout de langue sur le côté de sa bouche, généralement perçu comme un geste de désir ou d’intérêt. Mais ensuite, elle semble passer à une technique très intelligente d’un intérêt intense au détournement soudain de son regard. (...) Elle porte même une main à ses cheveux pour cacher son visage de lui. Cette technique de langage corporel chaud/froid sert à capter l’attention de quelqu’un et à faire revenir les signaux d’intérêt », analyse Judi James.