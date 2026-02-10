Lewis Hamilton et Kim Kardashian au Super Bowl : Les révélétations de deux expertes sur le couple !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la saison de Formule 1 reprend d'ici quelques semaines maintenant, Lewis Hamilton ne fait actuellement pas parler de lui pour ses performances sportives. En effet, depuis quelques jours, le pilote Ferrari agite la rubrique people concernant son histoire d'amour naissante avec Kim Kardashian. Les deux stars étaient d'ailleurs ensemble lors du Super Bowl. Une histoire qui régale en tout cas la presse britannique, qui a fait appel à des expertes pour y voir plus car entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian.

Une fois n'est pas coutume, la vie amoureuse de Lewis Hamilton agite la presse people. Alors que le pilote Ferrari aurait eu des histoires avec Nicole Scherzinger, Shakira, Rihanna, Nicki Minaj, Gigi Hadid, Kendall Jenner ou encore Rita Ora, voilà qu'il serait désormais en couple... avec Kim Kardashian. Il y a quelques jours maintenant, les deux célébrités sont apparues ensemble et on a ensuite parlé de la naissance d'un potentiel couple. Et voilà que dernièrement, ça s'est quelque peu confirmé alors que Lewis Hamilton et Kim Kardashian étaient côte à côte lors du Super Bowl.

Lewis and Kim Kardashian at the Superbowl #SuperBowlLX pic.twitter.com/SokO1Haeec — Sir Lewis Updates (@LH44updates) February 9, 2026

« Ma mère est très impatiente à l’idée de te voir » Comme chaque année, de nombreuses vedettes assistent au Super Bowl, mais cette année, les caméras étaient braquées sur le couple Lewis Hamilton-Kim Kardashian. Alors qu'on a pu les voir discuter, on s'est bien évidemment demandé ce qu'ils ont pu se dire. Le Daily Mail a fait appel à une spécialiste en lecture labiale, Nicola Hickling, pour savoir que le Britannique aurait dit : « Non, je n’emmène pas n’importe quelle fille chez ma mère, mais tu vas la rencontrer un jour, elle est très impatiente à l’idée de te voir ».