Cité parmi les favoris pour le titre de champion du monde de F1, il se crashe dans un accident de la route !

La prochaine saison de Formule 1 s'annonce totalement indécise compte tenu des changements majeurs de réglementation. Cependant, certains pilotes se détachent sans aucune certitude pour le moment. Et l'un d'entre eux s'est fait une belle frayeur avec cet accident de la route.
Moins d'un mois d'attente pour tous les fans de Formule 1 avant le début de la nouvelle saison très attendue tant elle est indécise. Et pour cause, le changement de réglementation risque de bouleverser la hiérarchie connue ces dernières saisons. Entre l'évolution de l'aérodynamique et la révolution moteur, impossible pour le moment d'y voir clair, bien que Mercedes semble tirer son épingle du jeu. George Russell est donc présenté comme le favori pour le moment, mais son coéquipier Kimi Antonelli pourrait également avoir son mot à dire.
Un favori pour le titre victime d'un accident
Et Kimi Antonelli s'est fait une sacrée frayeur. Le pilote de 19 ans, qui s'apprête à entamer sa deuxième saison en Formule 1 a été victime d'un accident de la route ce week-end à Saint-Marin. Heureusement l'Italien s'en est sorti indemne. « Samedi soir dernier, près de son domicile à Saint-Marin, Kimi a été impliqué dans un accident de la route. La police s'est rendue sur place après avoir été appelée par Kimi. Aucun autre véhicule n'était impliqué et, bien que la voiture ait subi des dégâts, Kimi s'en est sorti totalement indemne », a déclaré Mercedes dans un communiqué officiel. En revanche, sa toute nouvelles Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collector’s Edition" a été détruite. Kimi Antonelli l'avait récupérée il y a quelques jours et l'avait présentée sur Instagram.
Plus de peur que de mal
Mercedes a également précisé que cet accident ne remettait pas en cause la présence de Kimi Antonelli à Bahreïn pour le début des essais hivernaux mercredi. Reste à savoir si le jeune italien a été marqué par ce crash. Mais une chose est sûre, il sera très attendu cette saison lors de laquelle il pourrait bien faire partie des grands favoris grâce au travail de Mercedes durant l'intersaison.