Cité parmi les favoris pour le titre de champion du monde de F1, il se crashe dans un accident de la route !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La prochaine saison de Formule 1 s'annonce totalement indécise compte tenu des changements majeurs de réglementation. Cependant, certains pilotes se détachent sans aucune certitude pour le moment. Et l'un d'entre eux s'est fait une belle frayeur avec cet accident de la route.

Moins d'un mois d'attente pour tous les fans de Formule 1 avant le début de la nouvelle saison très attendue tant elle est indécise. Et pour cause, le changement de réglementation risque de bouleverser la hiérarchie connue ces dernières saisons. Entre l'évolution de l'aérodynamique et la révolution moteur, impossible pour le moment d'y voir clair, bien que Mercedes semble tirer son épingle du jeu. George Russell est donc présenté comme le favori pour le moment, mais son coéquipier Kimi Antonelli pourrait également avoir son mot à dire.

Mercedes a annoncé que Kimi Antonelli avait été victime d'un accident de la route ce week-end, duquel il "est sorti indemne". 🙏



"Nous pouvons confirmer que Kimi a été impliqué dans un accident de la route samedi soir près de son domicile à Saint-Marin."



"La police s'est rendue… pic.twitter.com/d9HomULZwt — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 10, 2026

Un favori pour le titre victime d'un accident Et Kimi Antonelli s'est fait une sacrée frayeur. Le pilote de 19 ans, qui s'apprête à entamer sa deuxième saison en Formule 1 a été victime d'un accident de la route ce week-end à Saint-Marin. Heureusement l'Italien s'en est sorti indemne. « Samedi soir dernier, près de son domicile à Saint-Marin, Kimi a été impliqué dans un accident de la route. La police s'est rendue sur place après avoir été appelée par Kimi. Aucun autre véhicule n'était impliqué et, bien que la voiture ait subi des dégâts, Kimi s'en est sorti totalement indemne », a déclaré Mercedes dans un communiqué officiel. En revanche, sa toute nouvelles Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collector’s Edition" a été détruite. Kimi Antonelli l'avait récupérée il y a quelques jours et l'avait présentée sur Instagram.