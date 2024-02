Succession de Mbappé : Catastrophe déjà annoncée au PSG !

Thibault Morlain

Après de longs mois à se poser la question de savoir si Kylian Mbappé allait rester ou non au PSG, l’international français a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne poursuivrait pas l’aventure avec le club de la capitale au-delà de cette saison. Une décision qui tombe dès le mois de février et qui laisse par conséquent un laps de temps important pour le PSG pour préparer la succession de Mbappé. Il ne faudra pas se louper à Paris et les exemples récents n’inspirent pas forcément confiance…

Avec le départ de Kylian Mbappé dans les mois à venir, le PSG va se retrouve dans la situation déjà connue par plusieurs clubs, à savoir celle de devoir gérer le départ d’une star et le fait de la remplacer. Grâce à l’argent économisé du départ de Mbappé, le PSG envisagerait de frapper très fort, mais cette puissance financière n’est pas tout le temps gage de réussite.

Le FC Barcelone a loupé la succession de Neymar

L’exemple le plus criant est bien évidemment celui du FC Barcelone. En 2017, les Blaugrana ont perdu Neymar, parti au PSG contre la somme record de 222M€. Un coup dur pour le Barça qui a alors dû remplacer le Brésilien. Et malgré l’argent récupéré dans la transaction, ça a été un échec. A l’été 2017, 145M€ ont été dépensés pour recruter Ousmane Dembélé, dont le bilan à Barcelone est loin d’être le meilleur. Quelques mois plus tard, c’est un chèque de 160M€ qui a été signé pour recruter Philippe Coutinho, qui est aujourd’hui l’un des plus gros flops en Catalogne.

Cristiano Ronaldo-Hazard : L’échec du Real Madrid

Le Real Madrid n’est également pas en reste dans ce domaine. Et c’est avec la succession de Cristiano Ronaldo que les Merengue se sont loupés. En 2018, le quintuple Ballon d’Or avait décidé de mettre les voiles, rejoignant à l’époque la Juventus. Un an plus tard, le Real Madrid avait lâché plus de 100M€ pour s’offrir les services d’Eden Hazard, alors à Chelsea. L’engouement était énorme avec l’arrivée du Belge, annoncé comme le signe successeur de CR7 au Real Madrid. Malheureusement, Hazard n’a fait qu’enchainer les déceptions au Real Madrid. Là encore, ça a été un énorme flop.

Joao Félix pas à la hauteur pour remplacer Griezmann à l’Atlético de Madrid

Après le FC Barcelone et le Real Madrid, l’Atlético de Madrid a également manqué le coche au moment de devoir remplacer Antoine Griezmann. En 2019, l’international français s’est envolé pour le FC Barcelone, les Colchoneros ayant alors récupéré 120M€ dans la transaction. Une somme totalement réinvestie pour recruter Joao Félix, qui était alors impressionnant sous le maillot du Benfica Lisbonne. Compte tenu de l’investissement, le Portugais était très attendu, mais voilà qu’il n’aura jamais réussi à remplacer Griezmann, ne trouvant pas vraiment sa place dans le système de jeu de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

Le PSG pas spécialiste des successions réussies

La pression est donc énorme pour le PSG pour l'après Kylian Mbappé, d’autant que jusqu’à présent, le club de la capitale a toujours eu du mal à gérer le départ de ses stars. L’exemple le plus criant concerne la succession de Thiago Motta. Véritable pierre angulaire du milieu de terrain du PSG, l’Italien avait pris sa retraite en 2018 et depuis, on n’a jamais réussi à le remplacer à Paris. Des dizaines de millions d’euros ont pourtant été dépensées pour trouver celui qui fera oublier Motta et ça n’a été que des échecs jusqu’à présent. Mais ce n’est pas tout puisqu’au PSG, les successions de Thiago Silva et Edinson Cavani, tous les deux partis en 2020, n’ont clairement pas été les meilleures.