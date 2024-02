PSG - Départ de Mbappé : Nouveau coup de gueule en Ligue 1 !

Amadou Diawara

nAlors que Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, plusieurs joueurs de Ligue 1 ont été interrogés sur ce dossier. Et après Moussa Diarra, défenseur du Toulouse FC, Marcin Bulka (OGC Nice) a également poussé un coup de gueule sur le sujet.

Selon les informations de RMC Sport , divulguées ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Le numéro 7 du PSG étant engagé jusqu'au 30 juin. Interrogé sur le transfert de Kylian Mbappé, Moussa Diarra a fait passer un message clair au micro de Canal +

Mercato - PSG : Dembélé a gardé un lourd secret sur Mbappé https://t.co/mqf1zFQDZe pic.twitter.com/2udIX6j8nZ — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

«C’est pas que je m’en fiche, mais...»

« Le départ de Kylian Mbappé ? Je ne sais pas quoi en penser, je joue à Toulouse . Je joue contre le Benfica et on me parle du PSG. C’est pas que je m’en fiche un peu honnêtement, mais j’ai d’autres problèmes, plutôt que gérer la carrière de Mbappé », a pesté Moussa Diarra, défenseur du Toulouse FC, ce jeudi soir.

«Ces questions, il faut arrêter un peu»