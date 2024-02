Mercato - PSG : Ça va être grandiose pour le départ de Mbappé !

Thibault Morlain

Comme il l’avait promis, Kylian Mbappé a tenu à avertir Nasser Al-Khelaïfi de sa décision à propos de son avenir. Et la star du PSG a alors prévenu son président qu’il ferait ses valises à l’issue de la saison. Ça va donc se terminer dans les prochains mois entre Mbappé et le club de la capitale. Et pour l’occasion, Nasser Al-Khelaïfi tiendrait à organiser quelque chose de grandiose.

Cette fois, la séparation semble bel et bien actée entre le PSG et Kylian Mbappé. Dans sa dernière année de contrat à Paris, l’international français a choisi de s’en aller et il a communiqué sa décision à Nasser Al-Khelaïfi. C’est donc une grande page de l’histoire du PSG qui s’apprête à se tourner avec le futur départ de Mbappé. Le club de la capitale va voir le meilleur buteur de son histoire s’en aller. Et si on attend de voir comment le public du Parc des Princes va accueillir Kylian Mbappé la prochaine fois, Nasser Al-Khelaïfi aurait lui accepté, sans colère, cette décision, s’activant d’ores et déjà pour les adieux de celui qui devrait rejoindre le Real Madrid.

Un hommage somptueux pour Mbappé

Kylian Mbappé va donc vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Pour beaucoup, le club de la capitale va perdre le meilleur joueur de son histoire avec ce départ de l’international français, qui est d’ailleurs le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Un hommage à la hauteur de son statut devrait même être rendu à Kylian Mbappé. En effet, ce samedi, L’Equipe révèle que Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà demandé qu’on organise un hommage somptueux pour le départ du Parisien.

Sans rancune pour Al-Khelaïfi

Le quotidien sportif précise par ailleurs que, malgré la déception de voir partir Kylian Mbappé, qu’il espérait encore convaincre de prolonger, Nasser Al-Khelaïfi serait loin d’être rancunier. Pas question de se mettre en colère pour le président du PSG, qui a donc pris acte de la décision de Kylian Mbappé de s’en aller à l’issue de la saison.