Mercato : La grande annonce de Mbappé qui va rassurer le PSG

Thibault Morlain

On est en février, la saison est encore loin d’être terminée et pourtant, Kylian Mbappé a d’ores et déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le PSG. Un timing qui en a étonné plus d’un étant donné les échéances qui arrivent pour le club de la capitale. Mbappé sera-t-il toujours investi à 100% jusqu’au bout avec le PSG ? Celui qui est annoncé au Real Madrid a prévenu tout le monde à ce sujet.

Kylian Mbappé avait une décision à prendre pour son avenir, c’est désormais fait. La star du PSG a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi que son histoire avec le club de la capitale se terminera à l’issue de la saison. Si cela donne suffisamment de temps au PSG pour préparer l’après Mbappé, la question sera de savoir si l’international français n’aura pas déjà la tête ailleurs désormais alors la saison est encore longue…

Mercato - PSG : Dembélé a gardé un lourd secret sur Mbappé https://t.co/mqf1zFQDZe pic.twitter.com/2udIX6j8nZ — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Quelle implication pour Mbappé ?

Après Nasser Al-Khelaïfi, c’est aux joueurs du PSG que Kylian Mbappé a annoncé son futur départ. Selon les informations de L’Equipe , l’international français en a également profité pour faire une confidence rassurante : il sera impliqué à 100% jusqu’à la fin de la saison. Pas question pour Mbappé de lever le pied avant de quitter le PSG.

Première réponse face au FC Nantes

On pourra d’ailleurs juger de l’implication de Kylian Mbappé dès ce samedi soir. En effet, à 21h, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de La Beaujoire pour y affronter le FC Nantes de Jocelyn Gourvennec. Annoncé titulaire, Mbappé effectuera sa première sortie depuis l’annonce de son futur départ du PSG.