Départ de Mbappé : Une victime XXL confirmée au PSG ?

Thibault Morlain

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG ne passera donc pas le cap des 7 ans. En effet, l’international français va s’en aller à l’issue de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Un départ qui pourrait d’ailleurs en entraîner d’autres au sein du club de la capitale. C’est ainsi que les regards se tournent vers Luis Campos, qui pourrait lui aussi quitter le PSG avec Mbappé.

En 2022, le PSG avait décidé de faire venir Luis Campos, voulant notamment profiter de sa proximité avec le clan Mbappé pour faire prolonger l’international français. Si le conseiller sportif avait réussi à faire signer un nouveau contrat au Français, le futur départ de la star du PSG pourrait bien lui être fatal. Depuis le début du feuilleton Kylian Mbappé, il est expliqué par certains que l’avenir de Luis Campos est lié à celui qu’on annonce au Real Madrid. Et voilà que ça tend de plus en plus à se confirmer.

Mercato - PSG : Dembélé a gardé un lourd secret sur Mbappé https://t.co/mqf1zFQDZe pic.twitter.com/2udIX6j8nZ — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Un avenir loin du PSG pour Luis Campos ?

De plus en plus de questions se posent sur l’avenir de Luis Campos et quant à un départ du PSG dans les mois à venir. Abdellah Boulma a rajouté un plus plus d’incertitude à ce propos. En effet, sur X , il a assuré : « La possibilité d’un départ de Luis Campos du Paris Saint-Germain n’est pas à exclure ». De plus, Luis Campos aurait déjà certaines touches pour poursuivre sa carrière loin du PSG. Deux cadors européens auraient déjà fait part de leur intérêt.

Al-Khelaïfi et l’avenir de Campos