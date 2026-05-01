Le PSG fonce sur Harry Kane : «Ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au Bayern Munich depuis 2023, Harry Kane réalise encore une saison formidable à 32 ans. Buteur sur penalty face au PSG, il pourrait justement choisir de faire ses valises en direction du club français. Sous contrat jusqu'en 2027, il intéresse les dirigeants parisiens qui seraient prêts à verser une grosse somme pour valider l'opération.

A l'approche de la fin de la saison, le PSG doit préparer son mercato en vue de la prochaine saison. Le club de la capitale n'a quasiment pas changé d'effectif depuis sa victoire en Ligue des champions l'année dernière et pourrait bien réaliser de grandes opérations. La confrontation face au Bayern Munich pourrait encore plus inspirer les dirigeants parisiens qui veulent sauter sur l'occasion pour recruter Harry Kane.

Harry Kane bientôt au PSG ? Avec 54 buts déjà cette saison au Bayern Munich, Harry Kane impressionne. L'attaquant anglais de 32 ans a encore du temps devant lui pour briller sur la scène internationale et le PSG compte en profiter. « J'ai entendu dire que le PSG était à la recherche d'un attaquant comme Harry Kane – et qu'il était prêt à dépenser beaucoup d'argent pour l'acquérir. Donc ils sont concentrés sur Harry Kane. Donc on ne sait jamais. Si le Bayern Munich gagne tout, peut-être qu'Harry Kane se dira : "Oh peut-être que je pourrais avoir un nouveau challenge et je serais plus proche de l'Angleterre en vivant à Paris". Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il réfléchisse comme ça. Cependant, s'il y a une offre qui arrive, on ne peut jamais savoir » déclare Christian Falk dans le podcast Bayern Inside.