Mercato - PSG : Les transferts de deux attaquants fuitent déjà dans la presse ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très probablement se montrer actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens envisageraient les transferts de deux attaquants pour donner d’autres options au coach espagnol dans le secteur offensif.

Plutôt discret l’été dernier sur le mercato, le PSG devrait se montrer actif lors de la prochaine fenêtre des transferts. Les dirigeants parisiens auraient pris conscience des limites de l’effectif actuel, surtout en cas de pépin physique. Les Rouge-et-Bleu envisageraient donc d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Plusieurs pistes auraient même déjà été activées. Les champions d’Europe 2025 entendraient d’ailleurs renforcer un secteur en particulier.

Deux nouveaux attaquants en approche au PSG ? D’après les informations de Onze Mondial, le PSG devrait chercher à étoffer son banc des remplaçants cet été. Dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient recruter un élément offensif, voire deux en fonction des départs cet été. Deux nouveaux attaquants pourraient ainsi probablement débarquer dans la capitale d’ici quelques mois. En attendant, le PSG aurait gelé son mercato pour pouvoir se focaliser sur les dernières grandes échéances afin de remporter un nouveau titre en Ligue 1 et s'offrir une autre finale de Ligue des champions.