Mercato - OM : Retour en Argentine pour Geronimo Rulli ? Une offre pourrait arriver à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que sa seconde saison à l’OM n’est pas à la hauteur de la première, Geronimo Rulli pourrait quitter l’OM cet été, d’autant plus qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat. En ce sens, l’international argentin pourrait avoir l’opportunité de retourner dans son pays natal, où Boca Juniors serait très intéressé par lui.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli avait été interrogé sur son avenir en conférence de presse le 12 mars dernier. Cet été, le gardien âgé de 33 ans entrera dans sa dernière année de contrat et les négociations dans l’optique d’une prolongation n’ont pas débuté.

«Tant que j’ai un contrat ici je suis prêt pour jouer ici» « Je ne sais pas. Pour le moment non. Mais on doit être concentré sur les 9 derniers matchs. La qualification pour la Ligue des champions sera importante pour ce type de choses. Moi personnellement en ce moment je suis 100% focus sur le foot. J’ai un contrat jusqu’en 2027 encore. Tant que j’ai un contrat ici je suis prêt pour jouer ici », avait répondu Geronimo Rulli. Mais alors que beaucoup de mouvements sont attendus cet été à l’OM, un changement de gardien n’est pas à exclure et l’international argentin (7 sélections) semble avoir une porte de sortie.