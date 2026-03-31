Mercato - OM : Le transfert d’un champion du monde programmé pour cet été ?

L’été prochain, l’OM va devoir trancher concernant l’avenir de certains de ses joueurs arrivant à un an de la fin de leur contrat. Justement, l’un d’eux serait ardemment désiré à l’étranger dans l’optique du prochain mercato estival. Un champion du monde qui pourrait retourner dans son pays si cet intérêt se confirme et qu’il l’intéresse.
Comme l’expliquait L’Équipe au début du mois de mars, il n’y a pas que le futur organigramme qui est flou à l’OM. L’avenir de plusieurs joueurs interroge, notamment ceux qui n’auront plus qu’un an de contrat l’été prochain. Une situation qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans), Geoffrey Kondgobia (33 ans), ainsi que Geronimo Rulli (33 ans).
Boca Juniors très intéressé par Rulli ?
Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin (7 sélections) s’est rapidement imposé comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais est plus en difficulté cette saison et avait même été déclassé par Roberto De Zerbi avant le départ de ce dernier. Si jamais l’OM souhaite s’en séparer l’été prochain, il semblerait qu’une porte de sortie lui soit ouverte dans son pays, en Argentine. En effet, selon Boca Noticias, Juan Roman Riquelme, président de Boca Juniors, voudrait absolument recruter Geronimo Rulli.
Pas de discussions pour une prolongation à l’OM
Alors qu'Agustin Marchesin (38 ans) est sous contrat jusqu’en décembre 2026 et ne sera pas prolongé, le club argentin commence à lui chercher un remplaçant et le favori serait le gardien de l’OM. Un prêt serait envisagé par Boca Juniors, mais pas sûr que cette formule plaise à l’OM, Geronimo Rulli n’ayant plus qu’un an de contrat. Interrogé sur son avenir en conférence de presse le 12 mars dernier et si une prolongation était dans les tuyaux, le champion du monde 2022 avait répondu : « Je ne sais pas. Pour le moment non. Mais on doit être concentré sur les 9 derniers matches. La qualification pour la Ligue des champions sera importante pour ce type de choses. Moi personnellement en ce moment je suis 100% focus sur le foot. J’ai un contrat jusqu’en 2027 encore. Tant que j’ai un contrat ici je suis prêt pour jouer ici. »