Mercato - OM : Le transfert d’un champion du monde programmé pour cet été ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été prochain, l’OM va devoir trancher concernant l’avenir de certains de ses joueurs arrivant à un an de la fin de leur contrat. Justement, l’un d’eux serait ardemment désiré à l’étranger dans l’optique du prochain mercato estival. Un champion du monde qui pourrait retourner dans son pays si cet intérêt se confirme et qu’il l’intéresse.

Comme l’expliquait L’Équipe au début du mois de mars, il n’y a pas que le futur organigramme qui est flou à l’OM. L’avenir de plusieurs joueurs interroge, notamment ceux qui n’auront plus qu’un an de contrat l’été prochain. Une situation qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans), Geoffrey Kondgobia (33 ans), ainsi que Geronimo Rulli (33 ans).

Mohamed Bouhafsi futur président de l’OM ? La balle perdue pour Daniel Riolo https://t.co/TSb0YJTk52 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Boca Juniors très intéressé par Rulli ? Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin (7 sélections) s’est rapidement imposé comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais est plus en difficulté cette saison et avait même été déclassé par Roberto De Zerbi avant le départ de ce dernier. Si jamais l’OM souhaite s’en séparer l’été prochain, il semblerait qu’une porte de sortie lui soit ouverte dans son pays, en Argentine. En effet, selon Boca Noticias, Juan Roman Riquelme, président de Boca Juniors, voudrait absolument recruter Geronimo Rulli.