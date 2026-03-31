Mercato - PSG : La question d’argent qui va profiter à Paris pour un transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale entend offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, afin d’apporter un peu de profondeur à l’effectif. Les champions d’Europe 2025 pourraient d’ailleurs profiter d’une question d’argent pour s’immiscer sur un transfert.

Le PSG devrait être plus actif sur le mercato que ces derniers mois. Le club de la capitale voudrait apporter de la profondeur à l’effectif de Luis Enrique et entendrait donc animer le marché des transferts. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, comme Karim Coulibaly (Werder Bremen), Joel Ordonez (Club Brugge), Bruno Fernandes (Manchester United) ou encore le très jeune Kennet Eichhorn (16 ans, Hertha Berlin). Les Rouge-et-Bleu se tiendraient également à l’affût d’un autre dossier pour renforcer leur milieu de terrain.

Mercato - PSG : Nouvelle annonce pour le transfert d’un crack ! https://t.co/S3ifvhpelr — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Le PSG garde un oeil sur un joueur important de Premier League Le PSG garderait en effet un œil attentif sur la situation d’Enzo Fernandez. Chelsea souhaiterait étendre l’engagement de l’international argentin, pourtant déjà sous contrat jusqu’en juin 2032. Le champion du monde 2022 ne serait pas contre prolonger l'aventure chez les Blues, à condition d’obtenir un meilleur salaire. Et ce point en particulier pourrait profiter au PSG pour son transfert d'ici quelques mois.