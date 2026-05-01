Mercato - PSG : Le gros coup dur pour le transfert de Julian Alvarez !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Julian Alvarez fait partie des plans du PSG pour le mercato estival. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est très apprécié de Luis Enrique qui avait déjà tenté de le recruter par le passé. Néanmoins, il semblerait que le champion du monde 2022 ait décidé de rester chez les « Colchoneros ». Explications.

Le PSG risque de se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale a déjà coché plusieurs noms afin de renforcer son effectif, et l’une de ces pistes mènerait jusqu’à Julian Alvarez. Il y a plusieurs semaines, le journaliste Romain Collet Gaudin révélait que le PSG aimerait le recruter, Luis Enrique étant fan du profil de l’avant-centre argentin. Star de l’Atlético de Madrid, le champion du monde 2022 est très convoité sur le mercato, avec notamment le FC Barcelone et Arsenal qui le suivent de près.

Julian Alvarez vers une prolongation à l’Atlético Cependant, si Julian Alvarez est convoité, l’attaquant de 26 ans pourrait également décidé de rester quelques années de plus du côté de l’Atlético de Madrid. Et à en croire les dernières révélations du journaliste Matteo Moretto, ce scénario est désormais plus que probable ! Ce dernier indique que les dirigeants du club madrilène vont accélérer autour de sa prolongation de contrat dans les prochaines semaines. Une belle revalorisation salariale devrait avoir lieu concernant Julian Alvarez, qui de son côté, est très heureux à Madrid.