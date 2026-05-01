Mercato - PSG : Le gros coup dur pour le transfert de Julian Alvarez !

Ce n’est pas un secret, Julian Alvarez fait partie des plans du PSG pour le mercato estival. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est très apprécié de Luis Enrique qui avait déjà tenté de le recruter par le passé. Néanmoins, il semblerait que le champion du monde 2022 ait décidé de rester chez les « Colchoneros ». Explications.
Le PSG risque de se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale a déjà coché plusieurs noms afin de renforcer son effectif, et l’une de ces pistes mènerait jusqu’à Julian Alvarez. Il y a plusieurs semaines, le journaliste Romain Collet Gaudin révélait que le PSG aimerait le recruter, Luis Enrique étant fan du profil de l’avant-centre argentin. Star de l’Atlético de Madrid, le champion du monde 2022 est très convoité sur le mercato, avec notamment le FC Barcelone et Arsenal qui le suivent de près.
Julian Alvarez vers une prolongation à l’Atlético
Cependant, si Julian Alvarez est convoité, l’attaquant de 26 ans pourrait également décidé de rester quelques années de plus du côté de l’Atlético de Madrid. Et à en croire les dernières révélations du journaliste Matteo Moretto, ce scénario est désormais plus que probable ! Ce dernier indique que les dirigeants du club madrilène vont accélérer autour de sa prolongation de contrat dans les prochaines semaines. Une belle revalorisation salariale devrait avoir lieu concernant Julian Alvarez, qui de son côté, est très heureux à Madrid.
« C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone »
Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a d’ailleurs répondu ce vendredi autour des rumeurs d’un départ de son attaquant. « J'imagine que Julián joue à l'Atlético de Madrid. Et demain, et après-demain, et la saison prochaine... Je trouve qu'insister encore sur le cas de Julián Álvarez est désormais blessant », a confié le dirigeant, alors qu’il y a peu, Diego Simeone a confirmé l’intérêt de plusieurs clubs dont le PSG pour l’Argentin : « Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon. »