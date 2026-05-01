Mercato - Thiago Motta au LOSC : Le gros coup préparé par Olivier Létang ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Bruno Genesio devrait quitter le LOSC au terme de la saison, Thiago Motta, libre depuis son départ de la Juventus en 2025, ferait partie des pistes pour prendre sa succession. Un homme que connaît bien Olivier Létang, qui l’a côtoyé au Paris Saint-Germain.

Quatrième de Ligue 1 à trois journées de la fin du Championnat, à égalité de points (57) avec l’OL juste devant, le LOSC a son destin en main dans la course à la Ligue des champions. Malgré cette saison satisfaisante, Bruno Genesio ne devrait plus être à la tête de l’équipe la saison prochaine. Pour le remplacer un nom circule déjà, celui de Thiago Motta.

« Un nom ressort beaucoup, c’est Thiago Motta » « L’info est qu’il ne va pas continuer l’aventure, même si Olivier Létang, je pense, a tenté de le prolonger. Donc il y a la volonté de Bruno Genesio de bien finir et sortir par la grande porte en qualifiant Lille en Ligue des champions, a confié Jean Bommel ce vendredi, dans l’émission Rothen s’enflamme. Ensuite, on sait qu’Olivier Létang va devoir chercher un autre entraîneur, le profil a priori serait plus un étranger. Et un nom ressort beaucoup, sans certitude, on n’arrive pas à vérifier, ça circule beaucoup, c’est Thiago Motta. Il a été au PSG au même moment qu’Olivier Létang (ancien directeur sportif du PSG, ndlr). C’est un nom qui circule, on n’a aucune certitude, on ne sait pas s’il y a eu un contact, mais c’est marrant car ce nom revient beaucoup autour de nous ». Une piste qui séduit Jérôme Rothen.