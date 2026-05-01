Grosses tensions au Real Madrid, le transfert de ce joueur est annoncé !

Alexis Brunet

La fin de saison du Real Madrid est loin d’être tranquille. Le club madrilène se dirige vers une nouvelle année sans trophées et, en plus de cela, des tensions éclatent. La tension serait montée très haut entre Dani Ceballos et Alvaro Arbeloa et le premier ne devrait plus rejouer sous le maillot de la Casa Blanca. Le milieu de terrain espagnol devrait faire ses valises cet été.

Cet été, on peut s’attendre à beaucoup d’agitation du côté du Real Madrid. Éliminé en Coupe du Roi et en Ligue des champions, le club madrilène est également distancé en Liga et il ne devrait pas s’offrir le titre. Une nouvelle saison blanche qui pourrait entraîner le départ d’Alvaro Arbeloa, qui est annoncé comme partant par de nombreuses sources. Toutefois, il ne devrait pas être le seul à s’en aller.

Dani Ceballos va quitter le Real Madrid Ce vendredi, ESPN et Marca annoncent en tête qu’une altercation aurait eu lieu dernièrement entre Alvaro Arbeloa et Dani Ceballos. Mécontent de son temps de jeu, le second a demandé un rendez-vous au premier et la tension est rapidement montée, ce qui aurait conduit à la mise à l’écart du milieu de terrain. Le joueur passé par Arsenal ne devrait plus rejouer de la saison avec le Real Madrid et même ne plus rejouer tout court avec la Casa Blanca car un transfert devrait avoir lieu cet été. Il pourrait rejoindre le Betis Séville, son club formateur. Ce départ serait vu d’un bon œil par les dirigeants madrilènes, car il permettrait d’alléger la masse salariale et de faire de la place dans l’entrejeu.