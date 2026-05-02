Mercato - OM : Transfert d’un Champion du monde, ses agents y travaillent déjà !

Axel Cornic

Un grand ménage se prépare à l’Olympique de Marseille, prêt à totalement changer de peau après l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi. C’est donc un mercato très agité qui s’approche et personne n’est à l’abri, avec un international français qui faut déjà beaucoup parler de lui.

Il semblait pouvoir être le joli coup de l’été 2024. Un an après avoir réussi l’exploit de convaincre Adrien Rabiot, l’OM a tenté sa chance avec un autre joueur de l’équipe de France. Il s’agit de Benjamin Pavard, arrivé en prêt en provenance de l’Inter et rapidement propulsé comme l’un des nouveaux leaders de la défense. Mais finalement, rien ne s’est passé comme prévu....

« L’OM considère que Pavard a échoué et qu’on ne peut pas compter sur lui » Le Champion du monde 2018 est en effet l’une des grandes déceptions de la saison et sauf rebondissement, il devrait quitter l’OM au terme de son prêt. Et ce, même si l’Inter semble prête à faire d’énormes efforts pour s’en débarrasser ! « Il y a des rumeurs venant d’Italie et je le confirme, que l’Inter aurait été prête à baisser le prix. 15 M€ c’est le montant de l’option, mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins » a récemment déclaré Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC. « Mais ce n’est pas d’actualité du côté de l’OM. L’OM considère jusqu’à preuve du contraire que Pavard a échoué et qu’on ne peut pas compter sur lui ».