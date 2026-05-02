L’OM veut prolonger ce talent, des négociations sont annoncées !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette saison difficile qui n'est pas encore terminée, l'OM a déjà traversé de multiples tempêtes. Le club a déjà vu partir certains de ses dirigeants et avec l'arrivée du nouveau président Stéphane Richard, on peut s'attendre à du changement au niveau de l'effectif. A l'approche du début du mercato estival, un premier dossier pourrait être conclu rapidement.

Encore à la lutte pour le podium final de Ligue 1 avant la 32ème journée, l'OM est sur le pente descendante depuis plusieurs mois. Malgré l'arrivée d'Habib Beye, le club n'arrive pas à convaincre sur le terrain et on s'attend à beaucoup de changement durant l'été. En attendant le mercato estival, les dirigeants pourraient conclure une première prolongation de contrat.

L'OM prêt à boucler un dossier ? Comme le rapporte La Minute OM sur X, des discussions sont en cours pour prolonger le contrat de Nouhoum Kamissoko. Le milieu défensif de 21 ans évolue dans l'équipe B depuis 2023 et son contrat arrive à échéance l'année prochaine. Visiblement, l'OM compte bien le conserver en vue peut-être d'un début avec l'équipe première. La tendance semble donc se confirmer pour le club.