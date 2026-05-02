L’OM veut prolonger ce talent, des négociations sont annoncées !

Dans cette saison difficile qui n'est pas encore terminée, l'OM a déjà traversé de multiples tempêtes. Le club a déjà vu partir certains de ses dirigeants et avec l'arrivée du nouveau président Stéphane Richard, on peut s'attendre à du changement au niveau de l'effectif. A l'approche du début du mercato estival, un premier dossier pourrait être conclu rapidement.
Encore à la lutte pour le podium final de Ligue 1 avant la 32ème journée, l'OM est sur le pente descendante depuis plusieurs mois. Malgré l'arrivée d'Habib Beye, le club n'arrive pas à convaincre sur le terrain et on s'attend à beaucoup de changement durant l'été. En attendant le mercato estival, les dirigeants pourraient conclure une première prolongation de contrat.
L'OM prêt à boucler un dossier ?
Comme le rapporte La Minute OM sur X, des discussions sont en cours pour prolonger le contrat de Nouhoum Kamissoko. Le milieu défensif de 21 ans évolue dans l'équipe B depuis 2023 et son contrat arrive à échéance l'année prochaine. Visiblement, l'OM compte bien le conserver en vue peut-être d'un début avec l'équipe première. La tendance semble donc se confirmer pour le club.
L'OM se tourne vers la jeunesse
Ces derniers mois, l'OM a intégré de plus en plus de jeunes à participer aux séances avec le groupe professionnel voire à faire leurs débuts. Pour Nouhoum Kamissoko, il a en effet connu une première approche lors du dernier séjour à Marbella il y a quelques semaines avec le groupe. Le Malien de 21 ans a même fait ses débuts en Ligue 1 face à Nice le week-end dernier en entrant en fin de match. Avec l'équipe B, il est devenu une référence, portant parfois le brassard de capitaine. Reste à savoir désormais si les discussions entre le club et l'agent du milieu de terrain sauront trouver un accord entre les deux parties...