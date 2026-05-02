«Il avait largement le niveau pour le Real Madrid» : Ce joueur a été bluffé par Dimitri Payet à l'OM !

Bouna Sarr et Dimitri Payet ont évolué ensemble pendant trois ans et demi, et ce, à l'OM. Impressionné par l'ancien international français, le joueur sénégalais n'a pas tari d'éloges à son égard. D'après Bouna Sarr, Dimitri Payet avait les qualités pour évoluer au Real Madrid ou au Bayern.
Dimitri Payet et Bouna Sarr ont fait le plus grand bonheur de l'OM. Le premier a exercé deux mandats à Marseille : deux saisons entre 2013 et 2015, et six ans et demi de janvier 2017 à aout 2023. De son côté, le second a effectué cinq saisons à l'OM (2015-2020). Dimitri Payet et Bouna Sarr ont donc évolué pendant trois ans et demi ensemble au Vélodrome.
«C'est vraiment dommage qu'il n'ait jamais joué dans un tel club»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Bouna Sarr est revenu sur sa cohabitation avec Dimitri Payet à l'OM. L'actuel pensionnaire du FC Metz s'est totalement enflammé concernant son ancien coéquipier, estimant qu'il aurait pu jouer dans l'un des meilleurs clubs du monde.
«Il avait tout du très grand joueur»
« Le joueur qui vous a le plus impressionné à l'entraînement ? Dimitri Payet, qui avait largement le niveau technique pour le Bayern Munich ou le Real Madrid. C'est vraiment dommage qu'il n'ait jamais joué dans un tel club, car il avait tout : la qualité des contrôles, le timing de ses passes, la façon dont il caressait le ballon, sa qualité de frappes... Il avait tout du très grand joueur. Quand il arrivait à mettre le ballon en profondeur avec une grande précision alors qu'il regardait à l'opposé, c'était fantastique », a déclaré Bouna Sarr ce samedi matin. Pour rappel, Dimitri Payet a joué au FC Nantes, au LOSC, à l'ASSE avant son transfert à l'OM. Et à l'étranger, il n'a connu que West Ham en Angleterre et Vasco da Gama au Brésil.