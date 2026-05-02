«Il avait largement le niveau pour le Real Madrid» : Ce joueur a été bluffé par Dimitri Payet à l'OM !

Amadou Diawara

Bouna Sarr et Dimitri Payet ont évolué ensemble pendant trois ans et demi, et ce, à l'OM. Impressionné par l'ancien international français, le joueur sénégalais n'a pas tari d'éloges à son égard. D'après Bouna Sarr, Dimitri Payet avait les qualités pour évoluer au Real Madrid ou au Bayern.

Dimitri Payet et Bouna Sarr ont fait le plus grand bonheur de l'OM. Le premier a exercé deux mandats à Marseille : deux saisons entre 2013 et 2015, et six ans et demi de janvier 2017 à aout 2023. De son côté, le second a effectué cinq saisons à l'OM (2015-2020). Dimitri Payet et Bouna Sarr ont donc évolué pendant trois ans et demi ensemble au Vélodrome.

«C'est vraiment dommage qu'il n'ait jamais joué dans un tel club» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Bouna Sarr est revenu sur sa cohabitation avec Dimitri Payet à l'OM. L'actuel pensionnaire du FC Metz s'est totalement enflammé concernant son ancien coéquipier, estimant qu'il aurait pu jouer dans l'un des meilleurs clubs du monde.