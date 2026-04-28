Mercato - PSG : Dimitri Payet, l’histoire de son transfert avorté enfin révélée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la retraite, Dimitri Payet a connu certaines des plus belles années de sa carrière sous le maillot de l’OM. Mais voilà que l’histoire aurait pu être complètement différente pour l’ex-international français qui aurait pu porter le maillot du rival, le PSG. En 2011, Payet aurait ainsi pu débarquer à Paris, mais cela ne s’est finalement pas fait. A l’origine de ce dossier, Luis Ferrer a pris la parole des années plus tard.

Après l’ASSE, Dimitri Payet avait poursuivi sa carrière du coté du LOSC. Mais voilà qu’à cette époque, c’est au PSG qu’il aurait pu poser ses valises. L’ancien de l’OM aurait pu porter le maillot parisien et à ce propos, l’ex-entraîneur de Payet à Saint-Etienne, Christophe Galtier avait raconté : « Tu te rappelles qu’en mi-saison tu veux quitter le club ? “J’ai une offre de Paris, je décide de partir.” Il avait oublié qu’il était sous contrat. Il avait oublié qu’il avait un entraîneur qui l’aimait à la folie et que je ne voulais pas le voir partir ».

«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ? https://t.co/hYlLGxkbRu — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Oui, Payet était à l’hôtel à Paris avec son agent » Quid de la version du PSG dans ce dossier Dimitri Payet ? Justement, Luis Ferrer, ancien recruteur du club de la capitale et qui était justement à l’origine de ce dossier en 2011, a enfin raconté ses souvenirs. Interrogé par Paris United, il a alors raconté concernant Payet : « Quand je fais venir Matuidi, je veux aussi faire venir Payet ? Je n’ai jamais raconté cette histoire. C’est une vraie anecdote, mais ce n’est jamais sorti de ma bouche. Oui, Payet était à l’hôtel à Paris avec son agent pour avancer. Lui il voulait venir ».