Michael Olise au PSG, la grande annonce sur La Chaine L'Equipe : «Ce n'est pas mission impossible» 

Annoncé ces derniers jours dans le viseur du Real Madrid, Michael Olise a vu son club, le Bayern Munich, le déclarer intransférable. Mais voilà que malgré cette position de la formation bavaroise, le PSG souhaiterait tenter sa chance pour recruter l'international français. Et selon certains, les Parisiens auraient des raisons d'y croire pour Olise. Explications.
Comme si l'attaque du PSG n'était pas déjà assez impressionnante, voilà que le club de la capitale voudrait y rajouter Michael Olise. En effet, l'ailier du Bayern Munich serait pisté par les Parisiens pour le mercato estival à venir. Telle est la bombe lâchée par Olivier Ménard sur le plateau de L'Equipe du Soir : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».
« Quand un président annonce aujourd’hui qu’un joueur intransférable, c’est totalement faux »
Même si le Bayern Munich a déclaré Michael Olise intransférable, le PSG pourrait avoir des raisons d'y croire. C'est ce qu'a expliqué Samir Khiat lors de l'émission de La Chaine L'Equipe. En effet, l'agent de joueurs a fait savoir sur cette possibilité de voir Olise rejoindre Paris : « Olise au PSG, c’est mission impossible ? Pour moi non, ce n’est pas mission impossible. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui le PSG est capable, je ne dis pas qu’ils vont le faire, d’être sur ce marché là. Quand un président annonce aujourd’hui qu’un joueur intransférable, c’est totalement faux. A partir d’un certain montant, ils ouvrent la porte quoi qu’il arrive ».
« Aujourd’hui, le PSG a la capacité financière de pouvoir le faire »
« Il y a aussi la volonté du joueur à un moment donné et le PSG aujourd’hui sur l’aspect sportif est attractif. Ce n’est pas devenu le Real mais c’est devenu le City d’il y a quelques années. Tous les joueurs ont envie aujourd’hui de jouer dans cette équipe là. Je ne dis pas qu’ils vont le faire mais ils ont raison d’être sur ce profil là. Aujourd’hui, le PSG a la capacité financière de pouvoir le faire », a par ailleurs ajouté Samir Khiat concernant Michael Olise et le PSG. A suivre...