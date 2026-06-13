Michael Olise au PSG, la grande annonce sur La Chaine L'Equipe : «Ce n'est pas mission impossible» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé ces derniers jours dans le viseur du Real Madrid, Michael Olise a vu son club, le Bayern Munich, le déclarer intransférable. Mais voilà que malgré cette position de la formation bavaroise, le PSG souhaiterait tenter sa chance pour recruter l'international français. Et selon certains, les Parisiens auraient des raisons d'y croire pour Olise. Explications.

Comme si l'attaque du PSG n'était pas déjà assez impressionnante, voilà que le club de la capitale voudrait y rajouter Michael Olise. En effet, l'ailier du Bayern Munich serait pisté par les Parisiens pour le mercato estival à venir. Telle est la bombe lâchée par Olivier Ménard sur le plateau de L'Equipe du Soir : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».

« Quand un président annonce aujourd’hui qu’un joueur intransférable, c’est totalement faux » Même si le Bayern Munich a déclaré Michael Olise intransférable, le PSG pourrait avoir des raisons d'y croire. C'est ce qu'a expliqué Samir Khiat lors de l'émission de La Chaine L'Equipe. En effet, l'agent de joueurs a fait savoir sur cette possibilité de voir Olise rejoindre Paris : « Olise au PSG, c’est mission impossible ? Pour moi non, ce n’est pas mission impossible. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui le PSG est capable, je ne dis pas qu’ils vont le faire, d’être sur ce marché là. Quand un président annonce aujourd’hui qu’un joueur intransférable, c’est totalement faux. A partir d’un certain montant, ils ouvrent la porte quoi qu’il arrive ».