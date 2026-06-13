Mercato - PSG : Vitinha, Joao Neves... La réponse cash au Real Madrid qui le fait jubiler 

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez serait prêt à faire des folies lors du mercato estival à venir. En ce sens, il a notamment été annoncé qu'il ferait les yeux doux à deux joueurs du PSG : Vitinha et Joao Neves. Mais voilà que l'annonce a fini par tomber de la part de Jorge Mendes : ils vont rester à Paris. De quoi en ravir plusieurs...
Au cours des derniers jours, l'avenir de Joao Neves et Vitinha a animé la rubrique mercato. Alors que les deux Portugais font le bonheur du PSG, il a été annoncé que le Real Madrid était très intéressé par eux. Cherchant à reconstruire la Casa Blanca avec José Mourinho, Florentino Pérez, réélu président merengue, apprécierait particulièrement Neves et Vitinha. Le fait est que les deux joueurs du PSG ne partiront pas cet été et ce n'est autre que leur agent, Jorge Mendes, qui l'a annoncé.
« Ils sont non-négociables pour le PSG »
Face aux rumeurs d'un intérêt du Real Madrid pour Vitinha et Joao Neves, Jorge Mendes a été très clair. En effet, auprès de Fabrizio Romano, l'agent des deux joueurs du PSG l'a assuré : ils ne quitteront pas le club de la capitale. « Vitinha et Joao Neves n'ont jamais été une option pour quiconque. Ils sont non-négociables pour le PSG et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer de collecter des trophées », a fait savoir celui qui s'occupe des intérêts de Vitinha et Joao Neves.
« C’est une excellente nouvelle »
Les supporters du PSG peuvent se rassurer : Vitinha et Joao Neves seront toujours là la saison prochaine. Et voilà qu'Olivier Rouyer jubile lui aussi à l'idée de continuer de voir les deux Portugais en Ligue 1. « C’est hyper génial. C’est une bonne nouvelle pour nous, on va encore se régaler chaque week-end et presque tous les jours. C’est génial. C’est tellement important. On ne peut pas se séparer de deux joueurs aussi importants dans l’équilibre de jeu de l’équipe de Luis Enrique. C’est une excellente nouvelle », a réagi le chroniqueur lors de L'Equipe de Greg suite à l'annonce de Jorge Mendes.