Mercato - PSG : Vitinha, Joao Neves... La réponse cash au Real Madrid qui le fait jubiler 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez serait prêt à faire des folies lors du mercato estival à venir. En ce sens, il a notamment été annoncé qu'il ferait les yeux doux à deux joueurs du PSG : Vitinha et Joao Neves. Mais voilà que l'annonce a fini par tomber de la part de Jorge Mendes : ils vont rester à Paris. De quoi en ravir plusieurs...

Au cours des derniers jours, l'avenir de Joao Neves et Vitinha a animé la rubrique mercato. Alors que les deux Portugais font le bonheur du PSG, il a été annoncé que le Real Madrid était très intéressé par eux. Cherchant à reconstruire la Casa Blanca avec José Mourinho, Florentino Pérez, réélu président merengue, apprécierait particulièrement Neves et Vitinha. Le fait est que les deux joueurs du PSG ne partiront pas cet été et ce n'est autre que leur agent, Jorge Mendes, qui l'a annoncé.

« Ils sont non-négociables pour le PSG » Face aux rumeurs d'un intérêt du Real Madrid pour Vitinha et Joao Neves, Jorge Mendes a été très clair. En effet, auprès de Fabrizio Romano, l'agent des deux joueurs du PSG l'a assuré : ils ne quitteront pas le club de la capitale. « Vitinha et Joao Neves n'ont jamais été une option pour quiconque. Ils sont non-négociables pour le PSG et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer de collecter des trophées », a fait savoir celui qui s'occupe des intérêts de Vitinha et Joao Neves.