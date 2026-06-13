Mason Greenwood «va partir» : Son départ de l'OM confirmé par Christophe Dugarry 

Après deux ans à l'OM, Mason Greenwood est annoncé sur le départ à l'occasion de ce mercato estival. Etant donné la situation financière du club phocéen, la vente de l'Anglais semble évidente. Mais voilà que certains estiment qu'il est encore possible de voir le numéro 10 de l'OM rester. Un scénario auquel ne croit pas Christophe Dugarry, très clair à propos de l'avenir de Greenwood.
Plus grande valeur marchande de l'effectif olympien, Mason Greenwood pourrait permettre à l'OM de respirer un peu mieux économiquement. En effet, les finances du club phocéen sont aujourd'hui dans le rouge et il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Cela pourrait être faite grâce à la vente de l'Anglais, dont le prix a été fixé à 55M€, bonus compris, par l'OM, qui devra ensuite reversé 40% à Manchester United. Il faudrait donc s'attendre à un départ de Greenwood dans les semaines à venir. Christophe Dugarry l'a d'ailleurs confirmé, mettant un terme au rêve de certains qui voient rester le numéro 10 à Marseille.
« Le joueur doit partir, le joueur va partir »
Au micro de RMC, le champion du monde 98 s'est ainsi prononcé sur l'avenir de Mason Greenwood qu'il voit quitter l'OM cet été. Christophe Dugarry a alors lâché : « Il y a deux questions qui faut se poser. Est-ce que l’OM a les moyens de le garder ? Je ne pense pas. Et est-ce lui veut rester ? Je ne pense pas non plus. Donc la question ne se pose pas. Le joueur doit partir, le joueur va partir ».
« Je ne pense pas que c’est un joueur leader »
Imaginant Mason Greenwood ailleurs, Christophe Dugarry estime que l'Anglais n'a pas sa place dans le nouveau projet qui va débuter à l'OM : « Il a démontré qu’il avait du talent, je pense que c’est un joueur décisif, mais je ne pense pas que c’est un joueur leader. Aujourd’hui, l’OM a besoin de repartir sur des bases de compétiteurs, de joueurs qui courent, qui s’investissent, qui sont prêts à tout donner. Au-delà du talent qu’il a montré Greenwood, il a montré qu’il n’était pas capable de tout donner sur un terrain quand il fallait le faire ».