Mason Greenwood «va partir» : Son départ de l'OM confirmé par Christophe Dugarry 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après deux ans à l'OM, Mason Greenwood est annoncé sur le départ à l'occasion de ce mercato estival. Etant donné la situation financière du club phocéen, la vente de l'Anglais semble évidente. Mais voilà que certains estiment qu'il est encore possible de voir le numéro 10 de l'OM rester. Un scénario auquel ne croit pas Christophe Dugarry, très clair à propos de l'avenir de Greenwood.

Plus grande valeur marchande de l'effectif olympien, Mason Greenwood pourrait permettre à l'OM de respirer un peu mieux économiquement. En effet, les finances du club phocéen sont aujourd'hui dans le rouge et il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Cela pourrait être faite grâce à la vente de l'Anglais, dont le prix a été fixé à 55M€, bonus compris, par l'OM, qui devra ensuite reversé 40% à Manchester United. Il faudrait donc s'attendre à un départ de Greenwood dans les semaines à venir. Christophe Dugarry l'a d'ailleurs confirmé, mettant un terme au rêve de certains qui voient rester le numéro 10 à Marseille.

« Le joueur doit partir, le joueur va partir » Au micro de RMC, le champion du monde 98 s'est ainsi prononcé sur l'avenir de Mason Greenwood qu'il voit quitter l'OM cet été. Christophe Dugarry a alors lâché : « Il y a deux questions qui faut se poser. Est-ce que l’OM a les moyens de le garder ? Je ne pense pas. Et est-ce lui veut rester ? Je ne pense pas non plus. Donc la question ne se pose pas. Le joueur doit partir, le joueur va partir ».