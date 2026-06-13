Kylian Mbappé : Le malaise en équipe de France balancé sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le positionnement de Kylian Mbappé en équipe de France fait toujours autant débat, puisque beaucoup d’observateurs estiment que l’attaquant du Real Madrid prive Ousmane Dembélé d’un positionnement d’avant-centre comme au PSG. D’ailleurs, selon les révélations de Walid Acherchour sur RMC, Mbappé serait en désaccord total avec Didier Deschamps à ce sujet.

C’est un fait, Ousmane Dembélé cartonne au PSG dans ce rôle de faux numéro 9 qui lui a permis de remporter le Ballon d’Or 2025 ainsi que les deux dernières éditions de la Ligue des Champions. Et pourtant, en équipe de France, la place est occupée par Kylian Mbappé qui reste le véritable numéro 9 des Bleus, ce qui oblige donc Dembélé à évoluer plus en retrait. Une situation qui semble d’ailleurs provoquer un malaise en interne avec Didier Deschamps…

Acherchour attend une révolte Au micro de l’After Foot, sur RMC, Walid Acherchour a évoqué le sujet et incite plus que jamais Kylian Mbappé à changer de position en équipe de France : « Mbappé et Dembélé, ils s'aiment énormément sur le terrain et en dehors, mais moi, la complicité sur le terrain, je ne la vois pas. La complicité, en dehors, on la voit, on a les échos. Comme Vinicius-Mbappé, pour moi, ce sont deux joueurs qui ne sont pas compatibles. Mais peut-être qu'ils vont aller voir le sélectionneur, faire une Domenech 2006 et dire 'Ecoutez, moi, Kylian, je peux jouer à gauche, je vais faire les efforts pour une coupe du monde parce que je peux casser le jeu, Didier, et derrière laissez jouer Ousmane à son meilleur poste, et Olise, qui est un super joueur, à droite, et on va casser la Coupe du monde’ », indique le journaliste.