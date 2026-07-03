NBA : L'avis tranché sur Victor Wembanyama qui risque de faire parler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Finaliste NBA pour sa première participation en play-offs, Victor Wembanyama a impressionné bon nombre d’observateurs. Cependant, beaucoup d’entre eux estiment que le Français va devoir progresser sur certains aspects de son jeu. Ce n’est pas le cas de l’ancien intérieur John Salley, qui trouve que la star des Spurs a déjà l’attirail complet pour dominer la ligue.

Pour sa première participation en play-offs, Victor Wembanyama a échoué en finale. Cependant, le jeune pivot français s’est montré réellement impressionnant, et semble avoir franchi un palier. Depuis la défaite face aux Knicks, plusieurs analyses ont eu lieu sur le jeu de « Wemby ». Et si certains observateurs estiment que le Français a encore besoin de travailler sur plusieurs aspects, ce n’est pas le cas de John Salley.

« Il n’a besoin de rien changer, ce qu’il fait est déjà incroyable » « Wemby peut tirer à trois points, dribbler comme un dieu et shooter comme Tim Duncan alors qu’il mesure plus de 2,30 m. Il n’a besoin de rien changer, ce qu’il fait est déjà incroyable. C’est fascinant à voir et cela change complètement le jeu. Tout le monde demande pourquoi on ne le fait pas jouer au poste. Mais pourquoi ? Il faut simplement l’amener devant le cercle et lever le ballon. Il ne devrait pas recevoir la balle dos au panier. Ça ne fera pas progresser son jeu, ça rendra juste les prises à deux plus faciles », a ainsi confié l’ancien joueur des Pistons de Détroit dans des propos relayés par Parlons Basket.