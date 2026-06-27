Wembanyama va revenir plus fort : Ce détail sur lequel il va devoir progresser !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première participation en Play-Offs, Victor Wembanyama a réalisé un beau parcours, atteignant les finales NBA avec les Spurs de San Antonio. Battu par les Knicks de New York, le Français souhaite revenir plus fort la saison prochaine. Pour Frédéric Weis, « Wemby » devra néanmoins s’améliorer sur un point essentiel afin de continuer à progresser. Explications.

Vaincu en finales NBA, Victor Wembanyama espère revenir grandi de cet échec. S’il a été impressionnant pour sa première participation en Play-Offs, le génie français a été muselé durant cette série finale par les Knicks. Désormais, « Wemby » va devoir poursuivre son impressionnant apprentissage, et cela va passer par un nouveau travail physique selon le Français Frédéric Weis.

« Quand il est épuisé, c'est plus difficile de prendre les bonnes décisions » « Il doit devenir plus fort pour tenir plus longtemps la distance. Si tu veux arrêter Wemby, il faut l'impacter physiquement, et c'est ce qu'ont réussit à faire New York. Cela s'est vu durant les Finales : quand il est épuisé, c'est plus difficile de prendre les bonnes décisions. Et chaque fois qu'il était moins bien physiquement, il s'approche moins du cercle », a ainsi confié l’ancien pivot de l’équipe de France auprès d’Eurosport, avant de poursuivre.