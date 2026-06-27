Wembanyama va revenir plus fort : Ce détail sur lequel il va devoir progresser !

Pour sa première participation en Play-Offs, Victor Wembanyama a réalisé un beau parcours, atteignant les finales NBA avec les Spurs de San Antonio. Battu par les Knicks de New York, le Français souhaite revenir plus fort la saison prochaine. Pour Frédéric Weis, « Wemby » devra néanmoins s’améliorer sur un point essentiel afin de continuer à progresser. Explications.
Vaincu en finales NBA, Victor Wembanyama espère revenir grandi de cet échec. S’il a été impressionnant pour sa première participation en Play-Offs, le génie français a été muselé durant cette série finale par les Knicks. Désormais, « Wemby » va devoir poursuivre son impressionnant apprentissage, et cela va passer par un nouveau travail physique selon le Français Frédéric Weis.
« Quand il est épuisé, c'est plus difficile de prendre les bonnes décisions »
« Il doit devenir plus fort pour tenir plus longtemps la distance. Si tu veux arrêter Wemby, il faut l'impacter physiquement, et c'est ce qu'ont réussit à faire New York. Cela s'est vu durant les Finales : quand il est épuisé, c'est plus difficile de prendre les bonnes décisions. Et chaque fois qu'il était moins bien physiquement, il s'approche moins du cercle », a ainsi confié l’ancien pivot de l’équipe de France auprès d’Eurosport, avant de poursuivre.
« Il faut faire du gainage, de la musculation et du foncier »
« On a juste vu la limite de son physique sur ce genre de match. Après il est extrêmement grand, et il est extrêmement jeune. Il n'y a donc rien de choquant non plus, mais je pense que c'est vraiment ce qui va devoir plus travailler. Il faut travailler le foncier, mais aussi du muscle. Plus tu es solide, plus tu résistes. Il faut faire du gainage, de la musculation et du foncier. En termes de basket, il va continuer à progresser normalement, ce n'est pas que tout est parfait, mais c'est simplement que sur l'évolution logique, on a juste la limite de son physique sur ce genre de match », conclut Weis.