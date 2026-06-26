NBA - Victor Wembanyama : L’annonce étonnante sur son futur contrat à 264M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d’une saison épuisante, Victor Wembanyama profite actuellement d’un repos bien mérité. Une intersaison au cours de laquelle la star des Spurs pourrait signer un nouveau contrat XXL. En effet, après 3 saisons en NBA, Wemby devrait signer une extension de son contrat rookie avec à la clé 264M€ sur 5 ans. Une somme folle qui ne chamboulerait visiblement pas plus que cela le Français.

Malheureusement pour les Spurs et Victor Wembanyama, ils ont chuté sur la marche finale. En effet, portée par le Français, la franchise de San Antonio avait réussi à atteindre les Finales NBA, éliminant même le Thunder. Mais voilà que les Knicks de Jalen Brunson ont été plus forts, remportant ainsi le Graal. Pour Wembanyama, place désormais au repos afin de revenir encore plus fort avec les Spurs. Et voilà que Wemby devrait se présenter la saison prochaine avec un nouveau contrat. Et quel contrat ! Cet été, le joueur des Spurs devrait parapher un bail de 5 ans avec à la clé 301M$, soit environ 264M€.

« Je pense que c'est un détail pour lui » Dans les semaines à venir, Victor Wembanyama devrait donc toucher le jackpot. Toutefois, à en croire Fred Weiss, ce nouveau contrat XXL ne devrait avoir aucun impact sur le joueur des Spurs. En effet, pour Eurosport, il a expliqué : « C'est un détail pour lui. Depuis son arrivée dans la Ligue et même avant, il sait qu'il sera riche. Et là, il va rester sur la continuité en resignant dans une franchise qui a performé cette année. Il est sur les bases de ce qu'il veut faire. Donc je pense que c'est un détail pour lui. Alors c'est un détail à 300 millions, mais c'est un détail quand même. Pour moi, ça ne l'affecte pas ».