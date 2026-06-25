NBA - Victor Wembanyama : Même Barack Obama a halluciné !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venant de terminer sa 3ème année en NBA, Victor Wembanyama a déjà réussi à s’inviter dans le débat des meilleurs joueurs de la ligue. Finaliste malheureux avec les Spurs, le Français a impressionné tout le monde tout au long de la saison. Grand fan de basket et surtout des Chicago Bulls, Barack Obama a lui aussi halluciné en voyant Wembanyama.

En 2023, au moment d’être drafté en numéro 1 par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama était annoncé comme un véritable extraterrestre qui débarquait en NBA. Mais encore fallait-il confirmer ces attentes à égard. Après avoir énormément appris pendant les deux premières années, Wemby a tout explosé pour sa 3ème saison de l’autre côté de l’Atlantique. Avec les Spurs, le Français, élu meilleur défenseur de la ligue et qui a été dans les débats pour le titre de MVP, a été jusqu’en Finales NBA, perdant malheureusement contre les Knicks. Mais le futur s’annonce toujours plus que radieux pour Wembanyama.

« Ke ne me souviens pas avoir déjà vu quelqu’un d’aussi grand bouger comme ça » Tout au long de la saison, les performances de Victor Wembanyama ont été époustouflantes. Barack Obama a lui aussi été impressionné. En effet, l’ancien président des Etats-Unis, grand fan des Chicago Bulls, a confié dans des propos accordés à All The Smoke : « Je pense que Victor Wembanyama finira par être aussi fort qu’on l’annonce. Je l’ai regardé au All-Star Game. J’étais là, c’était la première fois que je le voyais en vrai, et je ne me souviens pas avoir déjà vu quelqu’un d’aussi grand bouger comme ça ».