NBA - Victor Wembanyama : Même Barack Obama a halluciné !

Venant de terminer sa 3ème année en NBA, Victor Wembanyama a déjà réussi à s’inviter dans le débat des meilleurs joueurs de la ligue. Finaliste malheureux avec les Spurs, le Français a impressionné tout le monde tout au long de la saison. Grand fan de basket et surtout des Chicago Bulls, Barack Obama a lui aussi halluciné en voyant Wembanyama.
En 2023, au moment d’être drafté en numéro 1 par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama était annoncé comme un véritable extraterrestre qui débarquait en NBA. Mais encore fallait-il confirmer ces attentes à égard. Après avoir énormément appris pendant les deux premières années, Wemby a tout explosé pour sa 3ème saison de l’autre côté de l’Atlantique. Avec les Spurs, le Français, élu meilleur défenseur de la ligue et qui a été dans les débats pour le titre de MVP, a été jusqu’en Finales NBA, perdant malheureusement contre les Knicks. Mais le futur s’annonce toujours plus que radieux pour Wembanyama.
« Ke ne me souviens pas avoir déjà vu quelqu’un d’aussi grand bouger comme ça »
Tout au long de la saison, les performances de Victor Wembanyama ont été époustouflantes. Barack Obama a lui aussi été impressionné. En effet, l’ancien président des Etats-Unis, grand fan des Chicago Bulls, a confié dans des propos accordés à All The Smoke : « Je pense que Victor Wembanyama finira par être aussi fort qu’on l’annonce. Je l’ai regardé au All-Star Game. J’étais là, c’était la première fois que je le voyais en vrai, et je ne me souviens pas avoir déjà vu quelqu’un d’aussi grand bouger comme ça ».
« Il doit prendre un peu de poids, il doit travailler sa condition physique »
Barack Obama s’est même permis de lâcher quelques conseils à Victor Wembanyama. « Il doit trouver son go-to move. Il doit prendre un peu de poids, il doit travailler sa condition physique. Parce qu’on voyait qu’il se fatiguait, en partie parce qu’à mon avis, défendre aujourd’hui est beaucoup plus dur : il faut contester absolument partout. Avant, quand tu étais Victor Wembanyama, tu pouvais simplement te poster dans la raquette et protéger le cercle. Mais là, quand je le regarde défendre, avec la manière dont ils l’utilisent, il est dans la peinture, puis il doit ressortir pour contester un tir à 3-points », a confié l’ancien président des Etats-UNis.