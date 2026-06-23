Une légende de NBA offre ses services à Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Finaliste malheureux en NBA, Victor Wembanyama s'est toutefois imposé comme un joueur majeur de la ligue la plus puissante du basket. A tel point que les légendes de son sport rêvent déjà de travailler avec lui. C'est le cas de Kevin Garnett.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama a démontré qu'il était bien le grand talent que tout le monde avait imaginé. Le Français s'est imposé comme le leader des Spurs qu'il a réussi à emmener en finale lors de laquelle la franchise texane s'est inclinée contre les Knicks. Une saison durant laquelle il a également accumulé une jolie série de trophées individuels puisqu'il a été élu meilleur défenseur mais également MVP de la finale de la Conférence Ouest remportée en 7 matches contre le Thunder.

Kevin Garnett offre ses services à Victor Wembanyama Un nouveau statut qui le place dans une autre dimension, à tel point que Kevin Garnett se propose de lui offrir ses services. « Une chose sur laquelle je veux m’exprimer, c’est le développement de Wemby. Si j’étais lui, je travaillerais sur la force de la sangle abdominale. Quand il s’agissait de s’installer au poste bas, de pivoter et de déclencher mon tir là-bas, j’étais le meilleur pour ça. Alors j’adorerais travailler avec le grand, mais cette génération a ses préférences sur la façon dont elle veut s’entraîner, et je dois respecter ça », lâche-t-il dans son podcast Ticket & The Truth co-animé avec Paul Pierce.