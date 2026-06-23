Une légende de NBA offre ses services à Victor Wembanyama !

Finaliste malheureux en NBA, Victor Wembanyama s'est toutefois imposé comme un joueur majeur de la ligue la plus puissante du basket. A tel point que les légendes de son sport rêvent déjà de travailler avec lui. C'est le cas de Kevin Garnett.
Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama a démontré qu'il était bien le grand talent que tout le monde avait imaginé. Le Français s'est imposé comme le leader des Spurs qu'il a réussi à emmener en finale lors de laquelle la franchise texane s'est inclinée contre les Knicks. Une saison durant laquelle il a également accumulé une jolie série de trophées individuels puisqu'il a été élu meilleur défenseur mais également MVP de la finale de la Conférence Ouest remportée en 7 matches contre le Thunder.
Kevin Garnett offre ses services à Victor Wembanyama
Un nouveau statut qui le place dans une autre dimension, à tel point que Kevin Garnett se propose de lui offrir ses services. « Une chose sur laquelle je veux m’exprimer, c’est le développement de Wemby. Si j’étais lui, je travaillerais sur la force de la sangle abdominale. Quand il s’agissait de s’installer au poste bas, de pivoter et de déclencher mon tir là-bas, j’étais le meilleur pour ça. Alors j’adorerais travailler avec le grand, mais cette génération a ses préférences sur la façon dont elle veut s’entraîner, et je dois respecter ça », lâche-t-il dans son podcast Ticket & The Truth co-animé avec Paul Pierce.
«J’adorerais travailler avec le grand»
MVP en 2004 puis champion en 2008 avec les Celtics, Kevin Garnett est une véritable légende de la NBA comme le confirme son statut de Hall of Famer. Par conséquent, c'est une offre qui va forcément faire réfléchir Victor Wembanyama qui avait d'ailleurs déjà profité d’une session d’entraînement avec Kevin Garnett en août dernier. Reste désormais à savoir si cela deviendra une habitude ou non.