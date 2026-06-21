Victor Wembanyama fait polémique après les finales NBA, ce joueur des Knicks le comprend totalement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir perdu les finales NBA face aux Knicks de New York, Victor Wembanyama a été critiqué pour son attitude. Le génie français des Spurs de San Antonio n’a pas félicité les vainqueurs, et cela a déclenché une polémique. Pourtant, le joueur des Knicks Pacôme Dadiet estime quant à lui que la réaction de « Wemby » état compréhensible.

Une défaite qui a conduit à une polémique. Ayant refusé de féliciter ou de saluer les Knicks de New York après avoir été vaincu lors des finales NBA, Victor Wembanyama a été sévèrement critiqué pour son attitude aux États-Unis. Pourtant, le joueur des Knicks Pacôme Dadiet a révélé que du côté du vestiaire new-yorkais, aucun ressentiment n’a eu lieu envers le pivot des Spurs.

« Je comprends totalement qu’il soit frustré » « Ça n’a pas vraiment fait parler chez nous. On est des compétiteurs, on sait que personne n’aime perdre. Cela étant, il y a des bons et des mauvais perdants, mais je pense que dans ce milieu, être un bon perdant ne rapporte pas grand-chose. Ce n’est pas personnel. Je pense juste que nous sommes des compétiteurs... il voulait gagner et cette fois-ci il a perdu, je comprends totalement qu’il soit frustré », a confié Dadiet au micro de RMC ce dimanche. Certains polémistes américains comme Skip Bayless n’ont en revanche pas hésité à tacler sévèrement Wembanyama.