Victor Wembanyama fait polémique après les finales NBA, ce joueur des Knicks le comprend totalement !

Après avoir perdu les finales NBA face aux Knicks de New York, Victor Wembanyama a été critiqué pour son attitude. Le génie français des Spurs de San Antonio n’a pas félicité les vainqueurs, et cela a déclenché une polémique. Pourtant, le joueur des Knicks Pacôme Dadiet estime quant à lui que la réaction de « Wemby » état compréhensible.
Une défaite qui a conduit à une polémique. Ayant refusé de féliciter ou de saluer les Knicks de New York après avoir été vaincu lors des finales NBA, Victor Wembanyama a été sévèrement critiqué pour son attitude aux États-Unis. Pourtant, le joueur des Knicks Pacôme Dadiet a révélé que du côté du vestiaire new-yorkais, aucun ressentiment n’a eu lieu envers le pivot des Spurs.
« Je comprends totalement qu’il soit frustré »
« Ça n’a pas vraiment fait parler chez nous. On est des compétiteurs, on sait que personne n’aime perdre. Cela étant, il y a des bons et des mauvais perdants, mais je pense que dans ce milieu, être un bon perdant ne rapporte pas grand-chose. Ce n’est pas personnel. Je pense juste que nous sommes des compétiteurs... il voulait gagner et cette fois-ci il a perdu, je comprends totalement qu’il soit frustré », a confié Dadiet au micro de RMC ce dimanche. Certains polémistes américains comme Skip Bayless n’ont en revanche pas hésité à tacler sévèrement Wembanyama.
« Je pense qu’il y a encore un comportement d’enfant gâté chez ce garçon »
« Je pense qu’il y a encore un comportement d’enfant gâté chez ce garçon de 22 ans. Je ne vais pas lui donner un laisser-passer simplement parce qu’il n’a que 22 ans. Ce garçon est tellement imbu de lui-même. Il a dit que c’était comme de l’oxygène pour lui, qu’il avait envie de connaître ça encore 15 ou 20 fois. C’était vraiment de l’arrogance prématurée de la part d’un gamin pourri gâté. Ça m’a rappelé LeBron, qui était pourtant un joueur plus mature à cet âge-là, avec le moment où il avait dit avec Miami : "Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq...", en parlant du nombre de titres qu’il pensait gagner », a ainsi déclaré Skip Bayless.