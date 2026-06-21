NBA - Victor Wembanyama comme Michael Jordan : Une accusation est lancée !

Pierrick Levallet

S’il n’a pas réussi à remporter la NBA cette saison, puisque les San Antonio Spurs ont été défaits par les New-York Knicks lors des Finales, Victor Wembanyama reste l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine. Le Français pourrait devenir le futur visage de la NBA. Et de ce fait, Isiah Thomas s’est permis de lancer une accusation en rapprochant son cas à celui de Michael Jordan.

Victor Wembanyama a été contraint de reporter ses rêves de remporter la NBA. Les San Antonio Spurs se sont inclinés face aux New-York Knicks lors des Finales cette saison. Le phénomène de 22 ans reste toutefois l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et est bien parti pour en être le futur visage. Isiah Thomas s’est alors permis de comparer la situation de Wemby à celle de Michael Jordan, en lançant une accusation sur le fait que la NBA choisisse de mettre certains profils en valeur plus que d’autres.

«Ce n’est pas forcément qui est le meilleur» « C’est la question que nous nous posions à Detroit lorsque nous battions Bird, Magic et Jordan, mais ils ont quand même fait de Jordan le visage de la ligue. C’est une question beaucoup plus profonde. Il s’agit de savoir qui ils veulent voir représenter la ligue, pas forcément qui est le meilleur » a expliqué l’ancien meneur de jeu des Detroit Pistons dans des propos rapportés par Parlons Basket.