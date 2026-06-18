Victor Wembanyama contre Michael Jordan et LeBron James : Tony Parker annonce du «jamais vu» en NBA !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama va devoir reporter ses rêves de remporter la NBA à plus tard. Les San Antonio Spurs se sont inclinés contre les New-York Knicks lors des Finales. Mais malgré cela, le Français continue d’être considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Tony Parker le voit même être en mesure de concurrencer Michael Jordan et LeBron James à l’avenir.

Les Finales de la NBA n’ont pas tourné en faveur de Victor Wembanyama. Les San Antonio Spurs se sont inclinés face aux New-York Knicks, ce qui veut dire que le Français doit reporter ses rêves de remporter la ligue américaine à plus tard. Mais malgré cela, le phénomène de 22 ans continue d’être perçu comme le meilleur joueur en NBA pour Tony Parker. Ce dernier le voit même être en mesure de concurrencer Michael Jordan et LeBron James dans l’histoire de la ligue.

«C’est le meilleur joueur NBA en ce moment» « Il est impressionnant. C’est le meilleur joueur NBA en ce moment. On a de la chance qu’il soit Français. Il fait 2,25m, déjà. Et on a jamais vu un joueur aussi grand et talentueux à la fois. Il joue comme un meneur de jeu malgré sa taille. Il est très rapide et il peut tout faire sur un terrain. S’il reste en bonne santé, il aura un chance de concurrencer les Michael Jordan et autres LeBron James (2,03 m, 41 ans), que l’on considère comme les meilleurs de l’histoire de notre sport » a confié l’ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs au micro de Télématin sur France 2 et dans des propos rapportés par Be Basket.