Finales NBA : «C'était navrant», le geste de Victor Wembanyama qui a agacé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Dans la nuit de samedi à dimanche, Victor Wembanyama a dit adieu à ses rêves de sacre en NBA. Les San Antonio Spurs se sont inclinés dans le Game 5 (90-94) et ont ainsi assisté impuissants au sacre des New-York Knicks. Un geste de Victor Wembanyama n’a toutefois pas manqué d’agacer au sein de la ligue américaine.

Victor Wembanyama a été contraint de tirer un trait sur ses rêves de sacre en NBA cette saison. Les San Antonio Spurs se sont inclinés dans le Game 5 dans la nuit de samedi à dimanche (90-94). Le Français et ses partenaires ont ainsi assisté impuissants au sacre des New-York Knicks de Jalen Brunson. Le phénomène de 22 ans a alors regagné les vestiaires sans même un regard pour ses adversaires. Et ce geste a eu le don d’agacer au sein de la ligue américaine.

«Ce n'est pas une façon de perdre» « Voir (les Spurs) quitter le terrain comme ça, c'était navrant. Il y a une façon de gagner et une façon de perdre, et quitter le terrain sans regarder son adversaire dans les yeux, ce n'est pas une façon de perdre » a en effet pesté Draymond Green dans des propos rapportés par L’Equipe. L’ailier fort des Golden State Warriors n’a visiblement pas digéré le comportement des San Antonio Spurs, et il n’est pas le seul.