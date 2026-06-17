«Les choses changent» : Victor Wembanyama reçoit un avertissement après les Finales NBA !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a dit adieu à ses rêves d’être sacré champion de la NBA. Les San Antonio Spurs se sont inclinés dans le Game 5 dans la nuit de ce samedi à ce dimanche (90-94) et ont donc assisté au sacre des New-York Knicks. Un ancien entraîneur de la ligue américaine s’est alors permis de lancer un avertissement au phénomène de 22 ans pour la suite de sa carrière.

Dans la nuit de ce samedi à ce dimanche, Victor Wembanyama a dit adieu à ses rêves de remporter la NBA cette saison. La défaite lors du Game 5 (90-94) a été fatale pour les San Antonio Spurs, qui ont donc assisté au sacre des New-York Knicks de Jalen Brunson. Le phénomène de 22 ans va donc devoir reporter ses ambitions à plus tard. Doc Rivers s’est toutefois permis de lui lancer un avertissement pour la suite de sa carrière après les Finales.

«Il ne faut jamais considérer ces choses comme acquises» « Je repense toujours au moment où Miami a battu Oklahoma City. Je me souviens que Mike Breen avait dit à l’antenne : « Oklahoma City sera ici chaque année. » Il leur a fallu vingt ans pour revenir. Il ne faut jamais considérer ces choses comme acquises. J’utilise toujours la théorie du groupe de musique » a d’abord expliqué l’ancien coach des Boston Celtics et des Milwaukee Bucks dans des propos rapportés par Parlons Basket.