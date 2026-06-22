Wembanyama à Paris : La surprise après les Finales NBA

Battu par les New York Knicks en Finales NBA il y a un peu plus d’une semaine, Victor Wembanyama a quitté les États-Unis pour faire son retour en France. Dimanche soir, à l’occasion de la Fête de la musique, la star des San Antonio Spurs a fait une apparition dans une boîte de nuit parisienne.
Retour au pays pour Victor Wembanyama. Le 14 juin dernier, le Français s’inclinait lors du match 5 opposant les San Antonio Spurs aux New York Knicks (90-94) et s’inclinait en Finales NBA. Un peu plus d’une semaine plus tard et bien que la Coupe du monde 2026 se déroule actuellement aux États-Unis, le pivot de 2m24 a fait son retour en France et plus précisément à Paris.
Wembanyama à Paris pour la Fête de la musique
Victor Wembanyama a en effet été aperçu dans une boîte de nuit parisienne dimanche, le Virage, dans le XVIIe arrondissement, en marge de la Fête de la musique. Une soirée intitulée « Undercover », mais le principal intéressé n’est pas passé inaperçu. Il a été accueilli par des « Wemby ! Wemby ! », avant que la foule présente ne lance des « MVP ! MVP ! » De quoi remonter un peu le moral de Victor Wembanyama, tout sourire après avoir échoué lourdement lors des premières Finales NBA de sa jeune carrière.
Un retour en équipe de France fin août ?
Il a d’ailleurs été très critiqué, notamment par Draymond Green, les jours qui ont suivi, en raison du fait qu’il ait quitté le parquet dès le coup de sifflet final et n’ait pas salué les joueurs des New York Knicks. S’il sera absent pour le rassemblement de juillet, Victor Wembanyama pourrait en revanche retrouver l’équipe de France en août. Le 20 à Belgrade et le 23 à Orléans, les Bleus seront opposés à la Serbie de Nikola Jokic en match amical, avant deux rencontres comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2027 les 27 et 30 août.