Wembanyama à Paris : La surprise après les Finales NBA

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par les New York Knicks en Finales NBA il y a un peu plus d’une semaine, Victor Wembanyama a quitté les États-Unis pour faire son retour en France. Dimanche soir, à l’occasion de la Fête de la musique, la star des San Antonio Spurs a fait une apparition dans une boîte de nuit parisienne.

Retour au pays pour Victor Wembanyama. Le 14 juin dernier, le Français s’inclinait lors du match 5 opposant les San Antonio Spurs aux New York Knicks (90-94) et s’inclinait en Finales NBA. Un peu plus d’une semaine plus tard et bien que la Coupe du monde 2026 se déroule actuellement aux États-Unis, le pivot de 2m24 a fait son retour en France et plus précisément à Paris.

Wembanyama à Paris pour la Fête de la musique Victor Wembanyama a en effet été aperçu dans une boîte de nuit parisienne dimanche, le Virage, dans le XVIIe arrondissement, en marge de la Fête de la musique. Une soirée intitulée « Undercover », mais le principal intéressé n’est pas passé inaperçu. Il a été accueilli par des « Wemby ! Wemby ! », avant que la foule présente ne lance des « MVP ! MVP ! » De quoi remonter un peu le moral de Victor Wembanyama, tout sourire après avoir échoué lourdement lors des premières Finales NBA de sa jeune carrière.