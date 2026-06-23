«C’était trop extrême pour moi» : Victor Wembanyama se fait encore tacler après les Finales NBA !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme ses coéquipiers des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a quitté le parquet sans serrer la main des joueurs des New York Knicks après s’être incliné en Finales NBA. S’il a salué son esprit de compétition et le considère comme un grand joueur, José Alvarado estime que le Français aurait dû saluer ses adversaires.

S’il a fait son retour en France et fait une apparition dans une boîte de nuit parisienne dimanche à l’occasion de la Fête de la musique, Victor Wembanyama fait encore parler de lui à New York. Le 14 juin dernier, lui et les San Antonio Spurs se sont inclinés en Finales NBA face aux Knicks (4-1). À l’issue du cinquième et dernier match entre les deux équipes, le Français, ainsi que l’ensemble de ses coéquipiers, ont rapidement quitté le parquet, sans prendre le temps de saluer leurs adversaires.

« Il faut serrer les mains et accepter le résultat » Une attitude déjà critiquée par plusieurs observateurs et désormais par Jose Alvarado. « Wemby est un grand joueur. J’ai des sentiments partagés parce que je suis aussi un compétiteur, mais j’aime regarder mes adversaires dans les yeux et leur serrer la main. Tu détestes perdre le plus grand match de ta carrière, mais tu auras d’autres occasions. Pendant le match, tout est permis. Nous nous battons pour quelque chose. Mais une fois en dehors des lignes, il faut serrer les mains et accepter le résultat. La manière dont il a réagi était un peu trop extrême pour moi », a déclaré le meneur des New York Knicks dans l’émission The Breakfast Club sur 105.1 FM.