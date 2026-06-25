NBA - Wembanyama : «Il sait qu’il sera riche», sa signature à 259M€ est déjà validée !

Pierrick Levallet

S’il n’a pas pu remporter la NBA cette saison, puisque les San Antonio Spurs se sont fait battre par les New-York Knicks lors des Finales, Victor Wembanyama va malgré tout avoir droit à un contrat particulièrement alléchant. La signature du phénomène de 22 ans au sein de la franchise texane est d’ailleurs d’ores et déjà validée.

Victor Wembanyama a été contraint de remettre ses rêves de remporter la NBA à plus tard. S’il a contribué au joli parcours des San Antonio Spurs lors des playoffs, la franchise texane s’est malgré tout inclinée face aux New-York Knicks lors des Finales. Cela ne va pas empêcher le phénomène de 22 ans d’obtenir un contrat juteux au sein de son équipe, puisqu’il obtiendra jusqu’à 259M€ sur cinq ans. Et ce bail a déjà été validé pour Wemby.

«Il va rester sur la continuité en resignant dans une franchise qui a performé cette année» « C'est un détail pour lui. Depuis son arrivée dans la Ligue et même avant, il sait qu'il sera riche. Et là, il va rester sur la continuité en resignant dans une franchise qui a performé cette année. Il est sur les bases de ce qu'il veut faire. Donc je pense que c'est un détail pour lui. Alors c'est un détail à 259 millions, mais c'est un détail quand même. Pour moi, ça ne l'affecte pas » a ainsi confié Frédéric Weiss dans des propos rapportés par Eurosport.