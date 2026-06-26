«Tout le monde y pense» : Un plan anti-Wembanyama est annoncé en NBA !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant atteint le stade des Finales NBA pour sa première participation en Play-Offs, Victor Wembanyama a de nouveau impressionné les observateurs. D’ailleurs, un dirigeant d’une franchise ayant souhaité rester anonyme a confirmé que les autres équipes développaient un plan afin de tenter de contrer le talent immense du génie français. Explications.

S’il n’a pas remporté de premier titre en NBA, Victor Wembanyama a néanmoins impressionné. Pour sa première participation en Play-Offs seulement, le pivot des Spurs de San Antonio s’est hissé jusqu’en finale, réalisant des prestations de haute volée. Forcément, les autres équipes de la ligue commencent sérieusement à craindre une domination de « Wemby » et des Spurs durant les années à venir, comme l’a d’ailleurs confirmé un dirigeant.

« Les équipes vont essayer de trouver des moyens de constituer un effectif capable de battre les Spurs » « Les équipes vont devoir commencer à se demander : 'Comment faire pour venir à bout de ce joueur ?'. Du coup, on se dit : 'De quoi avons-nous besoin ? Comment construire notre équipe pour devenir plus performants et rivaliser avec (Victor Wembanyama et les Spurs) ?' Croyez-moi, tout le monde y pense. Les équipes vont essayer de trouver des moyens de constituer un effectif capable de battre les Spurs, tout comme elles le font pour battre OKC », a ainsi confié ce dirigeant d’une franchise de la conférence Est ayant souhaité rester anonyme auprès de The Athletic. Wembanyama lui, a promis de revenir plus fort après cet échec face aux Knicks.