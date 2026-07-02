NBA - C'est terminé pour LeBron James : Les Spurs ont trouvé mieux, voilà la recrue parfaite pour épauler Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la free agency bat son plein en NBA, tous les regards sont tournés vers LeBron James qui a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quittait les Lakers. Et alors que l'hypothèse d'une signature à San Antonio a circulé, les Spurs ont finalement opté pour Tobias Harris. Une signature qui semble mettre fin aux rumeurs d'une arrivée du King aux côtés de Victor Wembanyama.

Très discret durant la free agency, les Spurs viennent de frapper un joli coup en recrutant Tobias Harris. L'ailier-fort sort d'une saison aboutie et surtout d'excellents playoffs avec les Pistons puisqu'il a tourné à 18,1 points et 7,2 rebonds en 34 minutes de moyenne. Un ajout important pour San Antonio où le joueur de 33 ans apportera son expérience pour encadrer la jeunesse texane autour de Victor Wembanyama.

La signature de Tobias Harris met fin à la piste LeBron James ? Présenté comme un coéquipier exemplaire, Tobias Harris semble donc être la recrue parfaite pour les Spurs tant pour le vestiaire que pour le besoin de San Antonio sur le parquet. L'ailier-fort répond donc exactement aux besoins de l'équipe de Victor Wembanyama. Mais cette signature semble surtout mettre fin aux rumeurs concernant LeBron James.