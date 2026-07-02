NBA - C'est terminé pour LeBron James : Les Spurs ont trouvé mieux, voilà la recrue parfaite pour épauler Victor Wembanyama !

Alors que la free agency bat son plein en NBA, tous les regards sont tournés vers LeBron James qui a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quittait les Lakers. Et alors que l'hypothèse d'une signature à San Antonio a circulé, les Spurs ont finalement opté pour Tobias Harris. Une signature qui semble mettre fin aux rumeurs d'une arrivée du King aux côtés de Victor Wembanyama.
Très discret durant la free agency, les Spurs viennent de frapper un joli coup en recrutant Tobias Harris. L'ailier-fort sort d'une saison aboutie et surtout d'excellents playoffs avec les Pistons puisqu'il a tourné à 18,1 points et 7,2 rebonds en 34 minutes de moyenne. Un ajout important pour San Antonio où le joueur de 33 ans apportera son expérience pour encadrer la jeunesse texane autour de Victor Wembanyama.
La signature de Tobias Harris met fin à la piste LeBron James ?
Présenté comme un coéquipier exemplaire, Tobias Harris semble donc être la recrue parfaite pour les Spurs tant pour le vestiaire que pour le besoin de San Antonio sur le parquet. L'ailier-fort répond donc exactement aux besoins de l'équipe de Victor Wembanyama. Mais cette signature semble surtout mettre fin aux rumeurs concernant LeBron James.
«Des sources de la ligue indiquent que San Antonio ne devrait pas tenter de recruter LeBron James»
En effet, le King a annoncé son départ des Lakers et se retrouve donc free agent. Mais alors que les Warriors semblent les mieux placés pour obtenir la signature de LeBron James, ce dernier aurait toutefois demandé à son agent de sonder toutes les franchises. Et selon les informations du journaliste de ESPN Marc Stein, l'arrivée de Tobias Harris met fin aux rumeurs d'une arrivée de LeBron James à San Antonio : « Cette signature confirme clairement la tendance. Des sources de la ligue indiquent que San Antonio ne devrait pas tenter de recruter LeBron James. » Par conséquent, la franchise texane poursuit son projet qui consiste à faire de Victor Wembanyama sa grande star qu'il faudra entourer au mieux.