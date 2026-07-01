NBA : Rejoindre Wembanyama chez les Spurs ? Ça peut très mal se terminer pour LeBron James

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

LeBron James et les Lakers, c'est terminé. La saison prochaine, le King évoluera dans une nouvelle franchise, reste encore à savoir laquelle. Alors qu'on ne sait toujours pas où il jouera, les rumeurs se multiplient en ce qui concerne sa destination. Certains l'imaginent notamment avec Victor Wembanyama chez les Spurs, mais voilà que ça pourrait être une très mauvaise idée.

A 41 ans, LeBron James n'est toujours pas décidé à prendre sa retraite. La saison prochaine, le King sera toujours en NBA, mais ne défendra plus les couleurs des Lakers. En effet, la séparation entre les deux parties a été actée. Présent au sein de la franchise de Los Angeles depuis 2018, avec qui il a remporté un titre de champion, LeBron James va donc poursuivre sa carrière ailleurs. Mais où ? Les rumeurs vont bon train concernant l'avenir du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et voilà que certaines l'envoient notamment chez les San Antonio Spurs où il pourrait alors faire la paire avec Victor Wembanyama.

Un impact négatif en signant chez les Spurs ? Ayant perdu en Finales NBA face aux Knicks, les San Antonio Spurs pourraient donc ajouter de l'expérience aux côtés de Victor Wembanyama avec LeBron James. Mais voilà que pour le King, rejoindre la franchise basée au Texas ne serait pas une si bonne idée que cela. C'est en tout cas l'avis donné par Adam Schein pour le New York Post. « Les Spurs sont l'équipe unique qui, si LeBron s'en soucie, et je pense qu'il s'en soucie, je pense que cela impacte son héritage de manière négative », a-t-il ainsi dit concernant LeBron James et les Spurs.