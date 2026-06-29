NBA : LeBron James avec Stephen Curry aux Golden State Warriors, la décision à 27 millions de dollars qui rend l’opération possible !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En fin de contrat avec les Los Angeles Lakers, LeBron James n’a pas encore pris de décision concernant son avenir, qui pourrait s’écrire un peu plus au nord de la Californie, chez les Golden State Warriors de Stephen Curry. En ce sens, Draymond Green a décliné son option d’environ 27 millions de dollars afin que sa franchise ait plus de flexibilité.

Après le transfert de Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks au Miami Heat, un autre mouvement de taille pourrait avoir lieu en NBA cet été. Arrivé il y a maintenant huit ans, LeBron James est en fin de contrat avec les Los Angeles Lakers et son avenir est toujours incertain. « Je ne sais pas ce que le futur me réserve », déclarait-il le mois dernier après l’élimination de son équipe face à l’Oklahoma City Thunder au second tour des playoffs.

Draymond Green renonce à son option de 27,7 millions de dollars Désormais âgé de 41 ans, LeBron James n’a plus beaucoup de temps devant lui. Et s’il décidait de rejoindre Stephen Curry aux Golden State Warriors ? Cette possibilité a été évoquée ces derniers jours et elle semble bien réalisable. Car, d’après les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania, spécialiste des transferts en NBA, Draymond Green a décidé de renoncer à son option de 27,7 millions de dollars pour devenir agent libre, avec l’objectif de permettre à sa franchise de recruter LeBron James.