NBA : Une recrue parfaite est annoncée pour Wembanyama et les Spurs !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Battus par les Knicks de New York lors des finales NBA, les Spurs de San Antonio espère revenir plus fort l’an prochain. Afin de continuer à entourer au mieux Victor Wembanyama, la franchise texane pourrait tenter de recruter plusieurs joueurs. Pour certains observateurs, le profil de Rui Hachimura serait idéal pour franchir un cap.

Pour sa première campagne de Play-Offs, Victor Wembanyama a impressionné, hissant les Spurs de San Antonio jusqu’en finale. Néanmoins, le Français et les siens ont été vaincus par les Knicks de New York. Une défaite dure à encaisser, mais qui va pousser la franchise texane à encore plus travailler à l’avenir. Et cet été, les Spurs pourraient tenter de recruter plusieurs nouveaux joueurs afin de mettre « Wemby » dans les meilleures conditions possibles.

« Un joueur comme Rui Hachimura des Lakers serait intéressant » Alors que selon certains observateurs, les Spurs ont manqué d’impact dans le secteur intérieur, Bobby Marks estime que le joueur des Lakers de Los Angeles Rui Hachimura serait un ajout idéal en vue de la saison prochaine. « Les Spurs ont la flexibilité nécessaire pour être actifs sur le marché. Quand on regarde les playoffs, ils ont besoin d’un intérieur polyvalent capable de compléter Victor Wembanyama. Si l’on cherche un poste 4 capable d’écarter le jeu, un joueur comme Rui Hachimura des Lakers serait intéressant. Peu importe ce qu’ils feront, les Spurs sont très bien positionnés pour l’avenir », a analysé ce dernier pour ESPN.