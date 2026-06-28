Victor Wembanyama avec une légende de la NBA : C'est totalement validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré des playoffs très réussis pour sa première apparition en postseason, Victor Wembanyama a toutefois souffert lors des Finals NBA face au défi physique imposé par les Knicks. C'est la raison pour laquelle Fred Weiss estime que le joueur des Spurs a tout intérêt à accepter la proposition de Kevin Garnett.

Pour la première fois de sa carrière, Victor Wembanyama disputait les playoffs. Et il a clairement été à la hauteur puisqu'il a permis aux Spurs de rejoindre les Finales contre les Knicks. Mais alors qu'il avait été élu MVP de la finale de la Conférence Ouest, le Français a souffert physiquement contre la franchise New-yorkaise qui a remporté le titre en cinq matches. Une situation qui a poussé Kevin Garnett à lancer une invitation à Victor Wembanyama. « Une chose sur laquelle je veux m’exprimer, c’est le développement de Wemby. Si j’étais lui, je travaillerais sur la force de la sangle abdominale. Quand il s’agissait de s’installer au poste bas, de pivoter et de déclencher mon tir là-bas, j’étais le meilleur pour ça. Alors j’adorerais travailler avec le grand, mais cette génération a ses préférences sur la façon dont elle veut s’entraîner, et je dois respecter ça », a confié la légende de la NBA son podcast Ticket & The Truth co-animé avec Paul Pierce. Une idée totalement validée par l'ancien joueur de l'équipe de France et désormais consultant pour beIN SPORTS, Fred Weiss.

Fred Weiss invite Wembanyama à accepter l'offre de Garnett « Il doit devenir plus fort pour tenir plus longtemps la distance. Si tu veux arrêter Wemby, il faut l'impacter physiquement, et c'est ce qu'on réussit à faire New York. Cela s'est vu durant les Finales : quand il est épuisé, c'est plus difficile de prendre les bonnes décisions. Et chaque fois qu'il était moins bien physiquement, il s'approche moins du cercle. On a juste vu la limite de son physique sur ce genre de match. Après il est extrêmement grand, et il est extrêmement jeune. Il n'y a donc rien de choquant non plus, mais je pense que c'est vraiment ce qui va devoir travailler plus », confie-t-il auprès d'Eurosport, avant de poursuivre.