NBA - «Il sait qu'il va être riche» : Le salaire démentiel de Victor Wembanyama fait déjà parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après trois premières saisons durant lesquelles il a prouvé l'attente autour de lui, Victor Wembanyama a signé une extension record de son contrat de rookie qui pourrait attendre 260M€ sur cinq ans. Et pour Fred Weis, bien que cela fasse parler, la star des Spurs ne sera pas perturbée.

Victor Wembanyama était probablement le numéro 1 de Draft le plus attendu depuis LeBron James, et il n'a pas déçu. Le Français a effectivement brillé en atteignant les Finales NBA pour sa troisième saison seulement. Et comme attendu, Victor Wembanyama a signé une extension record de son contrat rookie puisqu'il va toucher 220M€ sur cinq ans. Un total qui peut même monter à 260M€ s'il remplit certains objectifs individuels comme un titre de MVP, un sélection l'équipe All-NBA ou un nouveau titre de défenseur de l'année. Mais pour Fred Weiss, ce jackpot ne va pas le perturber.

Salaire record pour Wembanyama « C'est un détail pour lui. Depuis son arrivée dans la Ligue et même avant, il sait qu'il sera riche. Et là, il va rester sur la continuité en resignant dans une franchise qui a performé cette année. Il est sur les bases de ce qu'il veut faire. Donc je pense que c'est un détail pour lui. Alors c'est un détail à 300 millions, mais c'est un détail quand même. Pour moi, ça ne l'affecte pas », assure-t-il dans des propos accordés à Eurosport.