Basket : Sans Wembanyama, l’équipe de France a choisi son leader !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur ce mois de juillet, l’équipe de France de basket va disputer des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Sans Victor Wembanyama, qui ne rejoindra la sélection qu’au mois d’août, les Bleus seront portés par Rudy Gobert, qui ce samedi, a été désigné capitaine par la Fédération Française de Basket.

Après une folle fin de saison en NBA, place à l’équipe de France. Les 3 et 6 juillet, les Bleus affronteront respectivement la Belgique et la Finlande pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Deux rencontres importantes auxquelles ne participera pas Victor Wembanyama, en repos après les finales NBA. Ce samedi, la Fédération Française de Basket (FFBB) a annoncé que Rudy Gobert a été nommé capitaine de l’équipe de France pour ces deux matchs par le sélectionneur tricolore Freddy Fauthoux.

Rudy Gobert capitaine de l’équipe de France « Je n’ai pas réfléchi longtemps. À chaque fois que je suis venu en Équipe de France j’ai toujours essayé d’être un leader sur comme en dehors du terrain. Plus les années passent et plus on réalise l’importance du leadership et d’avoir de bonnes influences. Le sélectionneur m’a demandé si c’était quelque chose qui m’intéressait car cela lui paraissait logique mais il voulait être certain que ce soit quelque chose que je voulais », a réagi Gobert sur le site de l’équipe de France. Freddy Fauthoux a également affirmé que de son côté, Wembanyama serait bien présent avec les Bleus en août.