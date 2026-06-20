Basket : Tony Parker annonce la prochaine star de l’équipe avec Wembanyama

Finaliste malheureux en NBA, Victor Wembanyama a montré qu’il était déjà l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Dans les débats pour le titre de MVP, la star des Spurs a de très belles années devant elle. Et ça vaut également aussi pour l’équipe de France. Wemby sera chargé de mener les Bleus à l’avenir et il ne sera pas seul pour cela.
Et si l’équipe de France de basket arrivait à inquiéter les Etats-Unis à l’avenir ? Aujourd’hui, les Bleus peuvent compter sur un réservoir de talents exceptionnel mené bien évidemment par Victor Wembanyama. A 22 ans, le joueur des Spurs est désormais le visage du basket en France. Finaliste malheureux de la saison de NBA, Wemby voudra bien évidemment revenir plus fort lors du prochain exercice. En parallèle, il devra endosser le costume de leader français dans les grands rendez-vous. Mais voilà que pour aider Wembanyama, Tony Parker a identifié une autre star de la sélection.
Sylvain Francisco, la prochaine « star de l'équipe de France » ?
Ainsi, outre Victor Wembanyama, Tony Parler estime que Sylvain Francisco a tout pour devenir « la star de l'équipe de France ». En effet, dans des propos accordés à l’AFP, la légende du basket français a expliqué à propos du meneur du Zalgiris Kaunas : « Il a tout, il peut tout faire sur un terrain, il a tout pour réussir, il l'a encore prouvé cette année. Il a été élu meilleur meneur de l’Euroligue ». « Maintenant, il faut l’installer », a ensuite tenu à expliquer Tony Parker sur Sylvain Francisco et de l’avenir radieux qui pourrait l’attendre en équipe de France.
Parker ne « s’inquiète pas » pour Wembanyama
Victor Wembanyama et Sylvain Francisco, voilà le duo gagnant de l’équipe de France qui pourrait nous régaler dans les années à venir. D’ailleurs, à propos du joueur des Spurs, Tony Parker a pu dire à la suite de la défaite dans les Finales NBA : « Victor est tellement fort mentalement que je ne m'inquiète pas pour lui. Ça fait partie du jeu, c'est la rançon de la gloire. Après, il faut s'adapter. C'est clair que parfois, ça peut paraître un peu injuste. Mais je sais qu'il répondra présent ».