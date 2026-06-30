Après le coup de tonnerre en NBA, voilà les trois équipes qui se battent pour LeBron James... et c'est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une petite bombe qui a été lâchée aux Etats-Unis. Arrivé en 2018 chez les Lakers, LeBron James a assuré qu'il ne resterait pas à Los Angeles la saison prochaine. Le quadruple champion NBA sera donc free agent et trois franchises se battent déjà pour récupérer la star de 41 ans.

C'est un tremblement de terre à l'échelle de la NBA. En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, LeBron James a annoncé aux Lakers qu'il ne poursuivrait pas l'aventure. La star de 41 ans va donc quitter la franchise californienne dans laquelle il avait signé en 2018 et avec laquelle il a notamment remporté un titre, le quatrième de sa carrière, en 2020. Mais depuis l'arrivée de Luka Doncic, c'est bien le Slovène qui est le leader des Lakers. Mais cette information est une petite bombe puisqu'elle donne deux indications. D'abord LeBron James va changer d'équipe, ce qui est toujours un petit évènement, mais surtout, cela signifie également qu'il ne prend pas sa retraite. Une hypothèse pourtant avancée à plusieurs reprises compte tenu du fait qu'il a fêté ses 41 ans cette année.

Les Warriors favoris pour accueillir LeBron James Par conséquent, LeBron James est désormais le plus gros nom de la free agency et la question de sa future franchise va occuper les débats dans les prochaines heures. Mais s'il quitte les Lakers, le triple champion olympique pourrait rester en Californie. Et pour cause, ces derniers jours, Brian Windhorst, journaliste pour ESPN, assurait que les Warriors étaient la destination la plus probable. Il faut dire que l'arrivée de LeBron James est rendue possible par la décision de Draymond Green de refuser sa prolongation d'un an à 27M$ pour accepter une baisse de salaire et donc laisser plus de liberté économique à Golden State qui s'apprêterait à attirer Anthony Davis dans un trade impliquant Jimmy Butler. Autrement dit, les Warriors pourraient aligner un cinq majeur légendaire composé de LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Draymond Green et Kristaps Porzingis.