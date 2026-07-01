Victor Wembanyama avec LeBron James : Le projet de folie qui commence à faire parler en NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'annonce fracassante de LeBron James, tous les regards sont désormais tournés vers le King qui va prochainement annoncer sa prochaine destination. Et alors que les Warriors tiennent la corde, l'idée d'un duo avec Victor Wembanyama chez les Spurs commencent à faire parler en NBA.

C'est déjà la bombe de l'été en NBA. En effet, LeBron James a fait ses adieux aux Lakers et se retrouve désormais free agent. « C'était vraiment un honneur de porter ce maillot tout en m'efforçant de perpétuer la grandeur et l'héritage de ceux qui m'ont précédé ! J'espère avoir fait la fierté de certains pendant mon passage ici », a écrit le King sur ses réseaux sociaux mardi soir. Un petit tremblement de terre à l'échelle de la NBA qui attend désormais de connaître la décision de LeBron James concernant sa future destination.

Quelle franchise pour LeBron James ? Et alors que les Warriors semblaient tenir la corde, le journaliste d'ESPN Dave McMenanin a tout relancé avec une information cruciale : « LeBron James a demandé à Rich Paul de contacter toutes les équipes de la ligue qui souhaiteraient le recruter et de lui faire part des différentes options qui s'offrent à lui afin qu'il puisse prendre sa décision ». Le quadruple MVP a donc demandé à son coach d'explorer l'ensemble du marché pour lui trouver une nouvelle franchise, ce qui ouvre donc la porte à toutes les options.