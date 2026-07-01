Victor Wembanyama avec LeBron James : Le projet de folie qui commence à faire parler en NBA !

Après l'annonce fracassante de LeBron James, tous les regards sont désormais tournés vers le King qui va prochainement annoncer sa prochaine destination. Et alors que les Warriors tiennent la corde, l'idée d'un duo avec Victor Wembanyama chez les Spurs commencent à faire parler en NBA.
C'est déjà la bombe de l'été en NBA. En effet, LeBron James a fait ses adieux aux Lakers et se retrouve désormais free agent. « C'était vraiment un honneur de porter ce maillot tout en m'efforçant de perpétuer la grandeur et l'héritage de ceux qui m'ont précédé ! J'espère avoir fait la fierté de certains pendant mon passage ici », a écrit le King sur ses réseaux sociaux mardi soir. Un petit tremblement de terre à l'échelle de la NBA qui attend désormais de connaître la décision de LeBron James concernant sa future destination.
Quelle franchise pour LeBron James ?
Et alors que les Warriors semblaient tenir la corde, le journaliste d'ESPN Dave McMenanin a tout relancé avec une information cruciale : « LeBron James a demandé à Rich Paul de contacter toutes les équipes de la ligue qui souhaiteraient le recruter et de lui faire part des différentes options qui s'offrent à lui afin qu'il puisse prendre sa décision ». Le quadruple MVP a donc demandé à son coach d'explorer l'ensemble du marché pour lui trouver une nouvelle franchise, ce qui ouvre donc la porte à toutes les options.
Une last dance chez les Spurs ?
Y compris celle d'une arrivée chez les Spurs aux côtés de Victor Wembanyama ? Et pour le média spécialisé Trashtalk, c'est une option totalement crédible. Et pour cause, LeBron James a déjà assuré que « l’argent n’était pas sa priorité », ce qui ouvre la porte sur le plan financier puisque San Antonio est mesure de lui offre 15M$ pour ce qui sera probablement sa dernière saison en NBA. Et sur le plan sportif, tout semble matcher. Les Spurs ont effectivement bâti une équipe de jeunes joueurs autour de Wemby, bien épaulé par Stephon Castle et Dylan Harper, et l'expérience de LeBron James pourrait évidemment être très positive dans ce contexte. Le QI basket du futur hall-of-famer sera également très utile pour servir Wembanyama et éviter de reproduire les erreurs commises lors des Finales NBA contre les Knicks. Mais surtout, le King s'offrirait une dernière possibilité d'aller chercher une cinquième bague en offrant un premier titre au prodige français. Une sorte de passation de pouvoir entre l'ancien meilleur joueur de la NBA et celui qui est amené à lui succéder. Sans oublier que LeBron James apprécie grandement Gregg Popovich pour lequel il a énormément de respect. Toutes les cases sont donc cochées pour que les Spurs nous offrent la possibilité de voir Victor Wembanyama et LeBron James dans la même équipe au moins pendant une saison.