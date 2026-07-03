Coupe du Monde 2026 : Menacé de mort, il doit fuir le pays !

Alexis Brunet

Présente à la Coupe du monde 2026, la Corée du Sud n’a pas brillé car elle n’a pas réussi à passer la phase de poule. Forcément, cela a donc causé la colère des Sud-Coréens, qui sont surtout énervés contre le sélectionneur Hong Myung-bo. Ce dernier a été menacé de mort et il a donc dû fuir son pays.

Tout avait bien commencé pour la Corée du Sud dans cette Coupe du monde 2026. Lors de leur premier match de poule, les partenaires de Kang-in Lee s’étaient imposés 2-1 contre la Tchéquie (2-1), mais par la suite cela s’est compliqué. Les Sud-Coréens se sont inclinés contre le Mexique (1-0) et face à l’Afrique du Sud (1-0). Des mauvais résultats qui n’ont même pas permis aux hommes de Hong Myung-bo de se qualifier pour la phase à élimination directe car ils ne faisaient pas partie des meilleurs troisièmes de groupe.

Le sélectionneur de la Corée du Sud a été menacé de mort Une immense déception donc pour la Corée du Sud et cela a eu de grandes répercussions. En effet, le sélectionneur Hong Myung-bo, qui a démissionné dimanche, a fait l’objet malheureusement de menaces de mort lors de son retour au pays. Lorsqu’il est arrivé à l’aéroport dans la nuit de lundi à mardi, on a également pu entendre : "Dégage Hong Myung-bo !”, et “Hong Myung-bo, va te faire foutre”. Des magasins de la capitale, Séoul, lui ont même interdit l’accès.