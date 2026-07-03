«Ça a buzzé» : Après avoir choisi l'équipe de France, ce joueur dispute la Coupe du Monde avec le Maroc !

Alexis Brunet

Il y a sept ans, Issa Diop avait eu une déclaration assez cash sur le plateau du Canal Football Club. Le défenseur central avait déclaré qu’il était Français et donc qu’il ne souhaitait représenter aucun autre pays chez les professionnels. De l’eau a depuis coulé sous les ponts et le joueur de Fulham dispute actuellement la Coupe du monde avec le Maroc. Le conseiller de l’ancien Toulousain est revenu sur cette prise de parole qui avait fait le buzz à l’époque.

Le 30 juin dernier, le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en éliminant les Pays-Bas. Les Lions de l’Atlas ne sont pas passés loin de la catastrophe car les Hollandais menaient au score jusqu’à la 91ème minute, moment choisi par Issa Diop pour surgir dans la surface de réparation et propulser le ballon dans les buts de Bart Verbruggen. Les deux équipes se sont donc finalement départagées aux tirs au but et cela a été à l’avantage des Marocains (3 tentatives réussies à 2).

Issa Diop ne voulait pas entendre parler du Maroc Le Maroc a donc été sauvé par un but d’Issa Diop, qui aurait pu ne jamais jouer pour ce pays. En effet, il y a sept ans, dans le Canal Football Club, le défenseur central qui était alors à Toulouse avait été interrogé sur l’équipe de France, mais également sur la possibilité de représenter une autre sélection, lui qui dispose de la nationalité sénégalaise et donc marocaine. Le joueur de Fulham s’était alors montré catégorique à ce sujet. « Je suis Français. Je suis né en France. La France m'a tout donné. Aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas allé en équipe de France, ce serait un peu hypocrite de ma part. Ce serait un peu un choix par défaut. »