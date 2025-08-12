«Il veut rejoindre l’OM» : Un nouveau transfert prend forme à Marseille, et ça peut être historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM pourrait bientôt réaliser un nouveau transfert important avec l’arrivée de Joel Ordóñez, défenseur du Club Bruges. Alors que les négociations se poursuivent, le joueur souhaite rejoindre la cité phocéenne. Ce transfert, estimé entre 30 et 37 millions d’euros, pourrait établir un nouveau record pour le club phocéen après le recrutement d'Igor Paixao.

L’Olympique de Marseille a terminé sa série de matchs amicaux samedi soir par une victoire au Vélodrome, contre Aston Villa (3-1). Dans la foulée, Roberto De Zerbi a annoncé la couleur concernant la suite du recrutement, alors que le club a enrôlé six renforts : « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront ». L’entraîneur de l’OM souhaite en priorité un latéral gauche, tandis qu’un renfort dans l’entrejeu est également visé. Comme révélé parle10sport.com, une nouvelle offre a été dégainée pour Ismaël Bennacer (AC Milan).

L’OM va bientôt recruter le défenseur le plus cher de son histoire ? Un défenseur axial est également attendu du côté de l’OM, cochant le nom de Joel Ordóñez. Un dossier coûteux puisque le Club Bruges souhaite obtenir au moins 30M€ pour son joueur, certaines sources allant même jusqu’à 37M€. Avec un tel montant, l’Équatorien deviendrait tout simplement le défenseur, voire le joueur, le plus cher de l’histoire du club, alors qu’Igor Paixao a désormais le record après son arrivée en provenance de Feyenoord il y a quelques jours pour 35M€, bonus compris.